Android prepara una nuova opzione per migliorare l’hotspot

Google sta testando una modalità “ibrida” per superare i limiti di copertura dell’hotspot Wi-Fi a 6 GHz, un passo avanti cruciale per sfruttare le reti di nuova generazione anche in mobilità.

Android, arriva l’hotspot ibrido 2,4 GHz e 6 GHz

Crediti: Canva

In questa era in cui c’è la necessità (per un motivo o per l’altro) di rimanere sempre connessi, trasformare lo smartphone in un modem portatile è un’operazione quotidiana, ma non sempre priva di compromessi.

Fino a oggi, gli utenti Android si sono scontrati con un bivio tecnico: optare per la massima compatibilità (usando le frequenze a 2,4 e 5 GHz) o puntare sulla velocità pura (con i 6 GHz), rischiando però di tagliare fuori i dispositivi meno recenti. Google sembra aver trovato la quadratura del cerchio con una nuova funzione scoperta nelle ultime versioni di test del sistema operativo.

Velocità e compatibilità: perché scegliere?

Attualmente, i possessori di smartphone Pixel aggiornati possono già creare hotspot sulla frequenza a 6 GHz, sbloccata di recente grazie all’evoluzione delle normative internazionali. Tuttavia, questa scelta comporta limitazioni fisiche: le onde a frequenza più alta faticano a penetrare gli ostacoli e hanno un raggio d’azione ridotto rispetto alle bande tradizionali. Inoltre, molti laptop e tablet più vecchi non dispongono dell’hardware necessario per vedere queste reti.

La soluzione di Mountain View, individuata nell’ultima release Android Canary, è una nuova opzione “dual-band” che permette all’hotspot di trasmettere contemporaneamente su 2,4 GHz e 6 GHz. Questa modalità ibrida promette di offrire il meglio dei due mondi:

Velocità di punta (throughput) garantita dai 6 GHz per i dispositivi compatibili (Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7)

Copertura e supporto universale assicurati dalla banda a 2,4 GHz per tutti gli altri device

Secondo le indiscrezioni, questa funzionalità dovrebbe debuttare ufficialmente con le prossime versioni beta, verosimilmente all’interno dell’aggiornamento Android 16 QPR3.

Il Wi-Fi a 6 GHz in Italia: stato delle regolamentazioni

In Italia, l’utilizzo della banda a 6 GHz è realtà, ma con regole precise dettate dall’armonizzazione europea.

A differenza degli Stati Uniti, che hanno aperto l’intero spettro di 1200 MHz (da 5925 a 7125 MHz), l’Europa — e di conseguenza l’Italia — ha autorizzato l’uso “libero” solo per la porzione inferiore della banda, ovvero 480 MHz (da 5945 a 6425 MHz).

Si può quindi usare l’hotspot a 6 GHz in Italia? Sì. La normativa vigente consente l’uso di questa banda per sistemi WAS/RLAN (Wireless Access Systems) in due modalità principali:

LPI (Low Power Indoor): Uso esclusivo al chiuso, con potenze di trasmissione più elevate (fino a 200 mW o 23 dBm), ideale per router domestici e uffici

Uso esclusivo al chiuso, con potenze di trasmissione più elevate (fino a 200 mW o 23 dBm), ideale per router domestici e uffici VLP (Very Low Power): Questa è la categoria che abilita l’uso in mobilità, inclusi gli hotspot da smartphone. La potenza è limitata a 25 mW (14 dBm) per evitare interferenze con altri servizi (come i ponti radio fissi)

In termini pratici, questo significa che un hotspot a 6 GHz attivato su uno smartphone in Italia è perfettamente legale e funzionante, ma avrà un raggio d’azione “naturale” molto contenuto, sia per la fisica delle onde ad alta frequenza, sia per i limiti di potenza imposti dalla categoria VLP.

L’introduzione della modalità ibrida “2,4 GHz + 6 GHz” da parte di Google è quindi una notizia eccellente per il mercato europeo. Considerati i limiti di potenza VLP imposti in Italia, la banda a 6 GHz da sola rischierebbe di offrire una connessione instabile appena ci si allontana di pochi metri dal telefono. L’ancoraggio alla banda 2,4 GHz garantirà che la connessione resti solida e “di backup”, mentre il canale a 6 GHz potrà fungere da corsia preferenziale per trasferimenti dati pesanti a cortissimo raggio.

Come usare l’hotspot ibrido

Se possiedi un Google Pixel recente compatibile con Wi-Fi 6E/7 ed aggiornato all’ultima build Android Canary, puoi verificare le impostazioni attuali del tuo hotspot, anche se la nuova funzione ibrida non è ancora disponibile per tutti:

Vai su Impostazioni > Rete e internet > Hotspot e tethering

Seleziona Hotspot Wi-Fi

Cerca la voce Velocità e compatibilità

Al momento potresti dover scegliere tra “massima compatibilità” e “6 GHz”. Il consiglio, in attesa dell’aggiornamento, è di utilizzare i 6 GHz solo se devi trasferire file pesanti verso un dispositivo molto vicino e compatibile, mantenendo i 2,4/5 GHz per l’uso quotidiano.