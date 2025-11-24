Android 17 prenderà spunto dall’ingegnoso sistema copia-incolla di Apple

L’ecosistema Android è celebre per la sua flessibilità, ma soffre ancora di una frammentazione che spesso rende complessa la comunicazione fluida tra dispositivi diversi.

Chiunque utilizzi quotidianamente uno smartphone Android e un PC sa bene che trasferire un semplice testo o un’immagine da un dispositivo all’altro richiede spesso l’intervento di app di terze parti o soluzioni macchinose.

Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni emerse dall’analisi del codice di sistema, Google è pronta a colmare questo divario con il lancio di Android 17, introducendo una specie di Universal Clipboard, una funzione che gli utenti Apple conoscono e amano da anni.

La collaborazione tra Android e PC è ora difficile, ma Google prepara la soluzione

Chromebook – Crediti: Google

Attualmente, gli appunti su Android funzionano principalmente come un servizio locale. Sebbene tastiere come Gboard gestiscano l’interfaccia utente, il sistema operativo ha progressivamente stretto le maglie della sicurezza.

Con Android 10 e Android 13, Google ha introdotto restrizioni significative: solo l’app in primo piano o la tastiera predefinita possono leggere la clipboard, e la cronologia viene cancellata automaticamente dopo un’ora per proteggere dati sensibili come password o indirizzi.

Queste misure di sicurezza, sebbene necessarie, hanno reso difficile la sincronizzazione tra dispositivi. Oggi, per sincronizzare gli appunti tra uno smartphone e un PC Windows, è spesso necessario utilizzare SwiftKey di Microsoft, che aggira il problema integrando la funzione direttamente nella tastiera, o affidarsi a utility di sistema proprietarie che comunicano con l’app Collegamento al telefono.

Manca, insomma, una soluzione nativa di Google che funzioni a livello di sistema operativo.

La svolta in Android 17, come funzionerà il sistema?

Le nuove prove scoperte nelle versioni beta e “canary” di Android suggeriscono che Google sta lavorando a una classe denominata UniversalClipboardManager.

Questa funzionalità fa parte di un più ampio progetto di Continuity e Handoff, termini chiaramente ispirati all’ecosistema Apple, progettati per supportare la nuova spinta di Google verso i cosiddetti Android PC.

L’obiettivo è raggiungere la parità funzionale con l’ecosistema di Cupertino, dove la Universal Clipboard permette di copiare un testo su iPhone e incollarlo istantaneamente su un Mac o un iPad vicino.

Sebbene i dettagli finali possano cambiare prima del rilascio ufficiale previsto per il prossimo anno, l’analisi del codice del Pixel System Service e dei Google Play Services ci offre una panoramica tecnica di come opererà questa novità:

Quando l’utente copia un contenuto su un dispositivo (ad esempio un Google Pixel), l’app Pixel System Service rileva la modifica agli appunti in background.

Al momento, il codice suggerisce che il sistema verifichi se il contenuto è testuale. Sembra che, almeno inizialmente, i file multimediali o le immagini potrebbero essere esclusi, rappresentando un potenziale svantaggio rispetto alla controparte Apple.

Se il contenuto è valido, viene inviato un segnale ai Google Play Services.

Il modulo Continuity dei Play Services trasmette il dato ai dispositivi collegati (come un PC o un Chromebook) tramite la rete, rendendo il testo disponibile per l’incolla immediato.

Perché è fondamentale per il futuro di Android?

L’integrazione tra mobile e desktop è uno dei principali fattori di fidelizzazione che trattiene gli utenti nell’ecosistema Apple. Implementando una propria versione di Handoff e Universal Clipboard, Google non sta solo aggiungendo una comodità, ma sta costruendo le fondamenta per un’esperienza utente unificata che manca da troppo tempo.

Se queste funzionalità dovessero debuttare come previsto con Android 17, segnerebbero un ulteriore passo verso la maturità del sistema operativo, specialmente in un’era in cui la distinzione tra smartphone, tablet e computer diventa sempre più sottile. Resta da vedere se Google riuscirà a estendere questa funzione a tutti i produttori Android o se rimarrà, almeno inizialmente, un’esclusiva della linea Pixel.