AMD Ryzen 7 9800X3D e 7800X3D a partire da 220€ | Singles Day AliExpress

Il Singles Day 11.11 di AliExpress è il momento perfetto per rifarsi il PC: se sei a caccia di componenti per assemblare la tua postazione e punti al risparmio arrivo l’occasione arriva grazie alla festa dei single. I processori AMD Ryzen 7 9800X3D e 7800X3D scendono ad un super prezzo, con l’immancabile spedizione EU!

Singles Day AliExpress: i processori AMD Ryzen 7 9800X3D e 7800X3D sono un affare a questo prezzo

Crediti: AMD

In occasione dei Singles Day, i processori AMD Ryzen 7 9800X3D e 7800X3D sono disponibili in promo a 338,03€ e 222,55€. Per ottenere il prezzo indicato è necessario riscattare i seguenti coupon: SDGIZDEAL60 per il primo e SDGIZDEAL40 per il secondo modello. Oltre alla spedizione gratis dall’Europa c’è anche una novità: pagando con PayPal ottieni un extra sconto di 18€ (solo per oggi)!

