AMD Ryzen 7 9800X3D e 7800X3D a partire da 220€ | Singles Day AliExpress

Di
Gabriele Cascone
-
offerte aliexpress singles day
Crediti: AMD, Aliexpress

Il Singles Day 11.11 di AliExpress è il momento perfetto per rifarsi il PC: se sei a caccia di componenti per assemblare la tua postazione e punti al risparmio arrivo l’occasione arriva grazie alla festa dei single. I processori AMD Ryzen 7 9800X3D e 7800X3D scendono ad un super prezzo, con l’immancabile spedizione EU!

Singles Day AliExpress: i processori AMD Ryzen 7 9800X3D e 7800X3D sono un affare a questo prezzo

AliExpress offerte AMD ryzen
Crediti: AMD

In occasione dei Singles Day, i processori AMD Ryzen 7 9800X3D e 7800X3D sono disponibili in promo a 338,03€ e 222,55€. Per ottenere il prezzo indicato è necessario riscattare i seguenti coupon: SDGIZDEAL60 per il primo e SDGIZDEAL40 per il secondo modello. Oltre alla spedizione gratis dall’Europa c’è anche una novità: pagando con PayPal ottieni un extra sconto di 18€ (solo per oggi)!

http://AMD%20Ryzen%207%209800X3D%20|%20AliExpress

AMD Ryzen 7 9800X3D | AliExpress

Spedizione dall'EUROPA Gratis

18€ DI SCONTO EXTRA PAGANDO CON PAYPAL (solo 11 novembre)

 More Less
338,03
SDGIZDEAL60
http://AMD%20Ryzen%207%207800X3D%20|%20AliExpress

AMD Ryzen 7 7800X3D | AliExpress

Spedizione dall'EUROPA Gratis

18€ DI SCONTO EXTRA PAGANDO CON PAYPAL (solo 11 novembre)

 More Less
222,55€
SDGIZDEAL40

