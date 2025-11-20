L’usato garantito Amazon è ancora più conveniente: EXTRA SCONTO 20% per il Black Friday!

La Settimana del Black Friday è iniziata e no, non siamo impazziti: il vero venerdì nero cade il 28 novembre ma le offerte di Amazon sono già cominciate. Oltre alle solite occasioni c’è anche un gradito ritorno: l’extra sconto del 20% sui prodotti Amazon Seconda Mano – l’usato garantito dello store – vi permette di mettere le mani su tanti prodotti tech e non, a prezzi assurdi!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle migliori occasioni sull’usato!

Amazon Seconda Mano lancia l’extra sconto -20% sull’usato garantito, in occasione del Black Friday

Crediti: Canva

I prodotti Amazon Seconda Mano rappresentano il catalogo a parte: si tratta degli articoli resi che vengono controllati e valutati da un team apposito, e poi rimessi in vendita a prezzo ribassato. Ogni pagina presenza una dicitura che indica lo stato del prodotto, ma attenti: dietro un “Condizioni accettabili” potrebbe celarsi un affare nuovo di zecca!

Questi articoli beneficiano della stessa politica di reso degli altri, quindi non avrete alcun problema nel post-vendita. Grazie alla promo del Black Friday, oltre al prezzo inferiore c’è anche l’aggiunta di un extra sconto del 20% al momento del checkout: vale per la selezione di prodotti che trovate in questa pagina, aggiornata costantemente nel corso del periodo promozionale.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

L’iniziativa è valida fino alle ore 23:59 del 1 dicembre; inoltre segnaliamo che è possibile approfittare degli sconti anche nelle pagine Seconda Mano di Amazon Spagna e Germania, sempre con spedizione Prime. Vi basta solo effettuare l’accesso con il vostro solito account Amazon!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.