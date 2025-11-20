Amazon Haul ha il suo Coupon Black Friday: 10€ di sconto per i tuoi acquisti low budget!

Le offerte del Black Friday coinvolgono proprio tutti e Amazon Haul non poteva restare a guardare. Si può risparmiare sui prodotti low budget, spesso caratterizzati da prezzi assurdi – anche meno di 1€? La risposta è chiara ed arriva sotto forma di coupon, per uno sconto di 10€: ecco come funziona la promo dello shop.

Coupon Amazon Haul: il Black Friday arriva anche nello store economico, con 10€ di sconto sul tuo prossimo acquisto

Il funzionamento dell’iniziativa è il solito: basta inserire prodotti nel carrello e raggiungere un ordine di almeno 20€. Dopodiché, prima di procedere con il pagamento bisogna riscattare il codice “BFW10” tramite l’apposito campo per ricevere uno sconto di 10€!

La spedizione è gratuita solo per ordini sopra i 15€; inoltre segnaliamo che il Coupon Black Friday di Amazon Haul è valido per un singolo ordine per utente, quindi potrete riscattarlo solo una volta. Date un’occhiata ai prodotti low budget dello store e approfittate del nuovo coupon!

Per i meno esperti, Amazon Haul è la nuova sezione dedicata all’interno del sito e dell’app di Amazon. Questa si concentra esclusivamente sulla vendita di prodotti a prezzi molto bassi, tantissimi sotto i 10/20€. Si tratta di un’iniziativa nata come risposta diretta alla concorrenza di piattaforme di acquisti low cost, come Temu e Shein.

Le occasioni di Amazon per il Black Friday continuano: l’e-commerce più famoso al mondo ha dato il via alla sua festa delle offerte e, a sorpresa, ha lanciato anche l’extra sconto del 20% sul prodotti usati garantiti!

