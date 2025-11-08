Amazon Bazaar raggiunge altri mercati: l’app rivale di Temu arriverà anche da noi?

Dopo il debutto della piattaforma Haul in vari mercati (Italia compresa), Amazon rafforza ulteriormente la sua esperienza economica ampliando la portata globale della nuova applicazione autonoma Amazon Bazaar.

L’app estende l’esperienza di shopping a prezzi ultra-bassi, offrendo agli utenti prodotti dedicati nelle categorie moda, casa e lifestyle. Ma di cosa si tratta nello specifico e quali sono le differenze tra Bazaar e Haul?

L’espansione globale di Amazon Bazaar e il vantaggio competitivo dei prezzi: cosa cambia rispetto ad Haul?

Crediti: Amazon

La risposta è semplice: Amazon Bazaar fa parte dell’esperienza di shopping di Haul, ma si presenta come un’applicazione a parte. Quindi mentre la piattaforma Haul fa parte di Amazon ed è compresa nell’esperienza dell’e-commerce di Bezos (sia tramite app che web), con Bazaar l’utilizzo viene separato. Si tratta quindi di un’applicazione a parte, che consente di accedere all’ampio catalogo low cost di Haul.

Ora Amazon Bazaar ha subito un’espansione significativa: l’app si è aperta a ben 14 destinazioni aggiuntive, raddoppiando di fatto la copertura mondiale del programma. Queste nuove destinazioni includono paesi in Asia e nelle Americhe come Hong Kong, Filippine, Taiwan, Kuwait, Qatar, Bahrein, Oman, Perù, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Giamaica e Nigeria.

Quindi sebbene le esperienze siano offerte con nomi diversi, come Amazon Haul e Amazon Bazaar, scelti per risuonare meglio con le preferenze linguistiche e culturali locali, l‘esperienza di shopping ultra low-price fornita rimane la medesima.

Il punto focale di Bazaar è l’accessibilità: porta direttamente ai clienti centinaia di migliaia di prodotti a prezzi estremamente contenuti. La maggior parte degli articoli in vendita sulla piattaforma è prezzata sotto i 10 dollari, con alcuni prodotti disponibili a partire da soli 2 dollari.

Questa strategia di prezzo è accompagnata da notevoli risparmi aggiuntivi, poiché i nuovi clienti ricevono uno sconto del 50% sul loro primo ordine. Inoltre, gli utenti accumulano ulteriori risparmi man mano che aggiungono prodotti al carrello.

Per quanto riguarda la logistica, la consegna gratuita si applica quando gli ordini raggiungono un importo minimo, mentre per gli ordini più piccoli è previsto un costo di consegna standard. Le consegne arrivano tipicamente in due settimane o meno.

Amazon Bazaar arriverà in Italia?

Crediti: Amazon

L’applicazione Amazon Bazaar è disponibile per dispositivi iOS e Android in alcuni mercati internazionali selezionati e al momento non è presente in Europa. Come abbiamo visto, l’esperienza è sostanzialmente la stessa di Haul: un portale low cost per sfidare i giganti del settore come Temu e Shein.

Al momento la strategia “doppia” di Amazon ha il sapore di un esperimento: è probabile che la compagnia stia testando vari approcci – prodotti integrati direttamente nell’app di Amazon con Haul oppure un’app a parte con Bazaar – per avere la certezza di quale strada seguire.

È anche possibile che la compagnia statunitense continuerà ad utilizzare approcci differenti in base al mercato, come avviene tutt’ora.