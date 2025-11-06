L’app di Amazon regala 10€ di sconto: come riscattare il buono

Amazon ti permette di ricevere un buono sconto di 10€ sul tuo primo acquisto con l’app ufficiale. Si tratta di un’iniziativa valida per un periodo di tempo limitato, utile per ottenere un piccolo sconto sul tuo prossimo acquisto nell’e-commerce per eccellenza.

Ricevi un buono sconto di 10€ con il tuo primo acquisto sull’app di Amazon

Crediti: Canva

La promozione è disponibile fino alle 23:59 del 1 dicembre 2025 e si applica solo ai clienti idonei: per scoprire se puoi accedere all’iniziativa basta dare un’occhiata a questa pagina. In alternativa gli utenti possono vedere il banner ‘sei idoneo per questa offerta‘ nella parte superiore della pagina di destinazione mentre sono connessi al proprio account.

Come anticipato in apertura, il buono sconto è riservato gli utenti che non hanno mai effettuato acquisti sull’app di Amazon, ma solo tramite browser web. Gli utenti idonei riceveranno un buono sconto di 10€, riscattabile a fronte di una spesa minima di almeno 25€: il codice promozionale può essere utilizzato solo per acquisti sull’app (disponibile sia per telefoni Android che iPhone).

Quali prodotti sono idonei?

La promo è valida per tutti gli articoli venduti e spediti da Amazon. Sono esclusi prodotti digitali e i dispositivi Amazon (come la serie Echo, per intenderci).

Perché la promozione non appare nel carrello?

Se la promozione non appare nel carrello è probabile che alcuni articoli selezionati non siano venduti e spediti da Amazon.

Quando scade il buono sconto?

Il buono sconto ha una validità di 14 giorni; dopo questo periodo il codice scade e non può essere riscattato.

Perché non riesci a riscattare il tuo codice?

Se il codice è stato ricevuto via email devi effettuare l’accesso con l’account Amazon associato a quell’indirizzo email. Inoltre ricordiamo che il buono può essere riscattato solo una volta.

