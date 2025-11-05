Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm: il re dei rugged sportivi, ora in versione “compatta”

A distanza di due mesi esatti dal debutto della maxi versione da 48 mm, il re degli smartwatch sportivi ritorna in una veste “ridimensionata”. Amazfit T-Rex 3 Pro ora è disponibile anche nel modello da 44 mm, che mantiene intatta l’esperienza premium originale ma offre dimensioni meno imponenti.

Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm è il nuovo rugged watch “compatto”: prezzo e disponibilità in Italia

Crediti: Amazfit

Come specificato in apertura, Amazfit T-Rex Pro da 44 mm non riduce l’esperienza della versione maggiorata. Le caratteristiche, il design e le funzionalità restano invariate e l’unico aspetto diverso riguarda le dimensioni.

Rispetto all’originale da 48 mm abbiamo un corpo 44,8 x 44,8 x 13,2 mm con un peso di poco inferiore (46,8 grammi, contro 52 grammi). Di conseguenza anche il display risulta più piccolo e passa da 1,5″ a 1,32″, così come la batteria scende a 500 mAh per un’autonomia fino a 17 giorni.

Il design non cambia, così come i materiali – resistenti e premium. La lunetta e i pulsanti sono realizzati in lega di titanio mentre lo schermo è protetto da un pannello in vetro zaffiro. Dotato di una robustezza di livello militare e doppia certificazione subacqua, il rugged watch è l’ideale per chi cerca un modello adatto sia all’allenamento che alle avventure in mezzo alla natura.

Crediti: Amazfit

Tra le altre caratteristiche di spicco troviamo una torcia LED bicolore integrata con modalità Boost, 6 sistemi di posizionamento satellitare con mappe offline, pianificazione del percorso e ricerca POI, e oltre 180 modalità sportive (tra cui escursionismo, trekking e immersioni ricreative).

La versione da 44 mm di Amazfit T-Rex 3 Pro debutta in Italia nello store ufficiale e su Amazon, al prezzo di 399,9€. Il dispositivo va ad affiancarsi al fratello maggiore da 48 mm, già disponibile all’acquisto dal mese di settembre. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 44 mm Display AMOLED in zaffiro, torcia integrata, ghiera in titanio, GPS Dual-Band, mappe offline, fino a 17 giorni... 399,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 05/11/2025 15:28

Scheda tecnica – Versione da 44 mm

dimensioni di 44,8 x 44,8 x 13,2 mm per 46,8 grammi

lunetta e pulsanti in lega di titanio di grado 5 + cassa in polimero rinforzato con fibre + protezione in vetro zaffiro + cinturino in silicone

display AMOLED da 1,32″ HD (466 x 466 pixel) con AOD, fino a 3.000 nit di luminosità

chipset /

/ GB di RAM

/ GB di ROM

batteria da e 500 mAh con ricarica rapida fino a 17 giorni di autonomia con utilizzo standard

impermeabilità fino a 10 ATM

speaker e microfono integrati, supporto chiamate Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth 5.2, GPS integrato, NFC per pagamenti con Zepp Pay

sensore BioTracker 6.0 PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2, sonno), sensore di luminosità per il display, barometro, temperatura, LED bicolore con segnale SOS (200 lux standard, 300 lux in modalità Boost)

oltre 180 modalità sportive, alcune con riconoscimento automatico

sistema operativo Zepp OS 5

