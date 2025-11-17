Ryzen 7 7800X3D a 204€ su AliExpress: approfitta del doppio sconto, solo per oggi

Il processore Ryzen 7 7800X3D di AMD è una soluzione versatile, adatta ad un utilizzo desktop e qualche velleità da gaming (ma non a livello intensivo). Grazie alle offerte di AliExpress è possibile risparmiare un bel po’ e portarsi a casa un ottimo elemento per il proprio PC.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

AliExpress Singles Day: le offerte continuano con Ryzen 7 7800X3D a soli 204€!

Crediti: AMD

Per ottenere il prezzo indicato basta riscattare il codice “SDGIZDEAL40” e poi effettuare il pagamento con PayPal. In questo modo da cifra finale sarà di 204€, ma solo per la giornata del 17 novembre: la promozione di PayPal dura un solo giorno ma le offerte dedicate al Singles Day di AliExpress continuano fino al 19 novembre!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.