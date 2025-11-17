AliExpress fa il bis del Singles Day: fino a 18€ di extra sconto con PayPal, solo per oggi!

Proprio come avvenuto nella giornata del Singles Day, AliExpress ripropone una delle promozioni più convenienti. Solo per oggi basta pagare i tuoi acquisti sullo store utilizzando PayPal: in questo modo è possibile ottenere un extra sconto fino a 18€. Vi pare poco? Tranquilli perché si tratta di un’iniziativa compatibile con offerte lampo e coupon: tradotto, significa tanti minimi storici grazie al doppio risparmio!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Paga con PayPal e ricevi fino a 18€ di extra sconto: approfitta della promozione di AliExpress, valida solo per un giorno

Crediti: AliExpress, Canva

Le offerte in occasione del Singles Day non sono ancora terminale: l’iniziativa finirà il 19 novembre, quindi c’è ancora tempo per approfittare di flash sale e coupon. Inoltre solo per oggi – 17 novembre – è tornata la promo PayPal: scegli i prodotti che ti interessano, paga con PayPal e ricevi un extra sconto!

9€ di sconto su una spesa di almeno 80€

18€ di sconto su una spesa di almeno 150€

Ricordiamo ancora una volta che la promo è compatibile con le offerte del Singles Day, quindi date un’occhiata alla pagina dell’iniziativa per non perdere nessuna occasione! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

La promo PayPal è compatibile con i coupon AliExpress

Come già sottolineato – ci piace ripetere quando si tratta di convenienza – lo sconto pagando con PayPal può essere ottenuto anche per i prodotto già in offerta oppure riscattando un codice. Di seguito trovale la lista dei nuovi coupon, validi per tutta la durata dell’evento per il Singles Day (o fino ad esaurimento).

Coupon “ SDGIZDEAL3 ” – 3€ di sconto su una spesa minima di 15€

” – 3€ di sconto su una spesa minima di 15€ Coupon “ SDGIZDEAL5 ” – 5€ di sconto su una spesa minima di 29€

” – 5€ di sconto su una spesa minima di 29€ Coupon “ SDGIZDEAL12 ” – 12€ di sconto su una spesa minima di 69€

” – 12€ di sconto su una spesa minima di 69€ Coupon “ IT16 ” – 16€ di sconto su una spesa minima di 89€

” – 16€ di sconto su una spesa minima di 89€ Coupon “ SDGIZDEAL20 ” – 20€ di sconto su una spesa minima di 129€

” – 20€ di sconto su una spesa minima di 129€ Coupon “ SDGIZDEAL40 ” – 40€ di sconto su una spesa minima di 249€

” – 40€ di sconto su una spesa minima di 249€ Coupon “ SDGIZDEAL60 ” – 60€ di sconto su una spesa minima di 369€

” – 60€ di sconto su una spesa minima di 369€ Coupon “ SDGIZDEAL75 ” – 75€ di sconto su una spesa minima di 469€

” – 75€ di sconto su una spesa minima di 469€ Coupon “SDGIZDEAL85” – 85€ di sconto su una spesa minima di 549€

Infine, vi invitiamo come sempre a seguire le migliori offerte in tempo reale iscrivendovi al nostro canale Telegram AliExpress Italia by GizDeals!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.