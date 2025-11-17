AliExpress fa il bis del Singles Day: fino a 18€ di extra sconto con PayPal, solo per oggi!

Proprio come avvenuto nella giornata del Singles Day, AliExpress ripropone una delle promozioni più convenienti. Solo per oggi basta pagare i tuoi acquisti sullo store utilizzando PayPal: in questo modo è possibile ottenere un extra sconto fino a 18€. Vi pare poco? Tranquilli perché si tratta di un’iniziativa compatibile con offerte lampo e coupon: tradotto, significa tanti minimi storici grazie al doppio risparmio!
Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!
Paga con PayPal e ricevi fino a 18€ di extra sconto: approfitta della promozione di AliExpress, valida solo per un giorno
Le offerte in occasione del Singles Day non sono ancora terminale: l’iniziativa finirà il 19 novembre, quindi c’è ancora tempo per approfittare di flash sale e coupon. Inoltre solo per oggi – 17 novembre – è tornata la promo PayPal: scegli i prodotti che ti interessano, paga con PayPal e ricevi un extra sconto!
- 9€ di sconto su una spesa di almeno 80€
- 18€ di sconto su una spesa di almeno 150€
Ricordiamo ancora una volta che la promo è compatibile con le offerte del Singles Day, quindi date un’occhiata alla pagina dell’iniziativa per non perdere nessuna occasione! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.
La promo PayPal è compatibile con i coupon AliExpress
Come già sottolineato – ci piace ripetere quando si tratta di convenienza – lo sconto pagando con PayPal può essere ottenuto anche per i prodotto già in offerta oppure riscattando un codice. Di seguito trovale la lista dei nuovi coupon, validi per tutta la durata dell’evento per il Singles Day (o fino ad esaurimento).
- Coupon “SDGIZDEAL3” – 3€ di sconto su una spesa minima di 15€
- Coupon “SDGIZDEAL5” – 5€ di sconto su una spesa minima di 29€
- Coupon “SDGIZDEAL12” – 12€ di sconto su una spesa minima di 69€
- Coupon “IT16” – 16€ di sconto su una spesa minima di 89€
- Coupon “SDGIZDEAL20” – 20€ di sconto su una spesa minima di 129€
- Coupon “SDGIZDEAL40” – 40€ di sconto su una spesa minima di 249€
- Coupon “SDGIZDEAL60” – 60€ di sconto su una spesa minima di 369€
- Coupon “SDGIZDEAL75” – 75€ di sconto su una spesa minima di 469€
- Coupon “SDGIZDEAL85” – 85€ di sconto su una spesa minima di 549€
Infine, vi invitiamo come sempre a seguire le migliori offerte in tempo reale iscrivendovi al nostro canale Telegram AliExpress Italia by GizDeals!
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.