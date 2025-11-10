Il Singles Day di AliExpress è un bomba: scopri con noi le migliori offerte dell’anno!

Le occasioni del Singles Day 11.11 sono arrivate (o quasi): a mezzanotte parte la promozione di AliExpress, con una valanga di prodotti a prezzo super. Gli sconti possono arrivare anche all’80% e ai flash sale si aggiungono nuovi Coupon e un’iniziativa dedicata a chi paga con PayPal. Tutti pronti per le offerte più ghiotte dell’anno? Altro che anticipazione del Black Friday: quest’anno Ali è particolarmente carico e ne vedremo delle belle!

Arriva il Singles Day 11.11: le migliori offerte dell’anno sono su AliExpress, con sconti fino all’80%

Crediti: AliExpress

La promozione di AliExpress in occasione del Singles Day 11.11 partono alle mezzanotte dell’11 novembre – il giorno della festa dei single, appunto – e dureranno fino al 19 novembre.

Lo store cinese promette le migliori offerte dell’anno, con sconti fino all’80% su tantissimi prodotti: viste le occasioni dell’ultimo periodo non sembra un’esagerazione, anzi si prospetta un Singles Day piccante quasi quanto il Black Friday se non di più! Le offerte riguardano informatica, elettronica, casa e molte altre categorie: c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Nella pagina dedicata alla promozione trovi una carrellata di offerte: ci sono i best seller di AliExpress, i prodotti SuperDeals con sconti assurdi e tanto altro ancora. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I nuovi Coupon per il Singles Day

Oltre alle offerte lampo, con prodotti a prezzo ribassato, c’è spazio anche per i nuovi Coupon Singles Day: i codici sconto sono attivi per tutto il periodo dell’evento e ti permettono di ottenere uno sconto fino a 85€ a fronte di una spesa minima.

Coupon “ SDGIZDEAL3 ” – 3€ di sconto su una spesa minima di 15€

” – 3€ di sconto su una spesa minima di 15€ Coupon “ SDGIZDEAL5 ” – 5€ di sconto su una spesa minima di 29€

” – 5€ di sconto su una spesa minima di 29€ Coupon “ SDGIZDEAL12 ” – 12€ di sconto su una spesa minima di 69€

” – 12€ di sconto su una spesa minima di 69€ Coupon “ IT16 ” – 16€ di sconto su una spesa minima di 89€

” – 16€ di sconto su una spesa minima di 89€ Coupon “ SDGIZDEAL20 ” – 20€ di sconto su una spesa minima di 129€

” – 20€ di sconto su una spesa minima di 129€ Coupon “ SDGIZDEAL40 ” – 40€ di sconto su una spesa minima di 249€

” – 40€ di sconto su una spesa minima di 249€ Coupon “ SDGIZDEAL60 ” – 60€ di sconto su una spesa minima di 369€

” – 60€ di sconto su una spesa minima di 369€ Coupon “ SDGIZDEAL75 ” – 75€ di sconto su una spesa minima di 469€

” – 75€ di sconto su una spesa minima di 469€ Coupon “SDGIZDEAL85” – 85€ di sconto su una spesa minima di 549€

Fino a 18€ di extra sconto con PayPal

Le occasioni continuano con la promozione dedicata a PayPal: fino al 17 novembre basta effettuare un ordine e scegliere come metodo di pagamento la celebre piattaforma. Pagando con PayPal si possono ricevere 9€ di sconto su una spesa minima di 80€, oppure 18€ di sconto a fronte di un acquisto di 150€.

La promo è compatibile con le offerte lampo e con i coupon visti poco sopra, quindi in risparmio è assicurato!

Come seguire le offerte in tempo reale

Sei un cacciatore di sconti sempre in cerca della migliore occasione? Allora sei proprio come noi: lo staff di GizChina.it sarà attivo alla mezzanotte dell’11 novembre per condividere con te le offerte più ghiotte. I più esperti sanno che le prime ore di una promozione solitamente sono parecchio ghiotte e possono riservare delle sorprese.

Ogni giorno condividiamo le occasioni di AliExpress e il periodo promozionale del Singles Day non fa eccezione, anzi metterà sotto i riflettori sconti imperdibili con un risparmio anche fino all’80%!

Cos’è il Singles Day e perché è importante

Per i meno esperti – anche se ormai la festa dei single è diventata popolare perfino da noi – il Singles Day 11.11 è l’antipasto del Black Friday e si svolte annualmente l’11 novembre.

Questa particolare festa nasce in Cina come giornata opposta a quella di San Valentino: è un momento per celebrare la vita da single ma progressivamente è divenuta uno spazio dedicato alle offerte. C’è chi sceglie di farsi un regalo e chi di portarsi avanti con i doni di Natale: qualunque sia il motivo è un’occasione d’oro per darsi alle spese e risparmiare un bel po’!

