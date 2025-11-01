AliExpress anticipa il Black Friday: fino a -70% con gli sconti Mega Choice Day!

Novembre è sempre un periodo di fermento sia per gli store (cinesi e non) che per gli appassionati di sconti. Durante questo mese ci saranno ben due appuntamenti ricchi di offerte imperdibili, ossia il Singles Day e il Black Friday. A questo giro AliExpress ha anticipato entrambi i periodi promozionali con le occasioni Mega Choice Day: tanti prodotti con spedizione rapida, nuovi coupon per massimizzare il risparmio e sconti fino al 70% sul meglio del tech (e non solo)!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Mega Choice Day: i migliori prezzi di AliExpress, con sconti fino al 70% su tantissimi prodotti

Crediti: AliExpress, Canva

Ogni inizio mese è dedicato ai Choice Day, una promo limitata che permette di accedere a offerte lampo e coupon, con tanti vantaggi come la spedizione gratis. Per novembre, visto il periodo “molto particolare” i Choice Day diventano Mega: il risparmio arriva fino al 70% e lo store promette i migliori prezzi del momento!

L’iniziativa durerà fino alle 23:59 del 7 novembre: insomma, si tratta di un antipasto particolarmente ghiotto in preparazione dell’11.11, in celebre Singles Day. Per scoprire tutte le occasioni su AliExpress date un’occhiata alla pagina dedicata alla promo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Mega Choice Day | AliExpress Tante offerte lampo e nuovi Coupon: il Singles Day e il Black Friday arrivano in anticipo! More Less Fino al 70% di sconto! Scade il: 07-11-2025

Oltre alle offerte lampo ci sono anche i nuovi codici del mese: ecco i nostri coupon esclusivi, validi su tutte le categorie (fatta eccezione per gli iPhone) e che danno diritto ad uno sconto in base alla spesa effettuata.

Coupon: GIZDEAL2 – Sconto di 2€ su una spesa minima di 14€

– Sconto di 2€ su una spesa minima di 14€ Coupon: GIZDEAL4 – Sconto di 4€ su una spesa minima di 23€

– Sconto di 4€ su una spesa minima di 23€ Coupon: GIZDEAL7 – Sconto di 7€ su una spesa minima di 49€

– Sconto di 7€ su una spesa minima di 49€ Coupon: GIZDEAL12 – Sconto di 12€ su una spesa minima di 89€

– Sconto di 12€ su una spesa minima di 89€ Coupon: GIZDEAL20 – Sconto di 20€ su una spesa minima di 159€

– Sconto di 20€ su una spesa minima di 159€ Coupon: GIZDEAL35 – Sconto di 35€ su una spesa minima di 279€

– Sconto di 35€ su una spesa minima di 279€ Coupon: GIZDEAL45 – Sconto di 45€ su una spesa minima di 369€

– Sconto di 45€ su una spesa minima di 369€ Coupon: GIZDEAL55 – Sconto di 55€ su una spesa minima di 449€

– Sconto di 55€ su una spesa minima di 449€ Coupon: GIZDEAL70 – Sconto di 70€ su una spesa minima di 569€

Ciascun codice può essere utilizzato una sola volta per utente ed è soggetto ad esaurimento dopo un numero massimo di utilizzi; per aumentare le possibilità di risparmiare, ecco altri buoni sconto a fronte di una spesa minima!

Coupon: ITCD02 – Sconto di 2€ su una spesa minima di 14€

– Sconto di 2€ su una spesa minima di 14€ Coupon: ITCD04 – Sconto di 4€ su una spesa minima di 23€

– Sconto di 4€ su una spesa minima di 23€ Coupon: ITCD07 – Sconto di 7€ su una spesa minima di 49€

– Sconto di 7€ su una spesa minima di 49€ Coupon: ITCD12 – Sconto di 12€ su una spesa minima di 89€

– Sconto di 12€ su una spesa minima di 89€ Coupon: ITCD 20 – Sconto di 20€ su una spesa minima di 159€

– Sconto di 20€ su una spesa minima di 159€ Coupon: ITCD 35 – Sconto di 35€ su una spesa minima di 279€

– Sconto di 35€ su una spesa minima di 279€ Coupon: ITCD 45 – Sconto di 45€ su una spesa minima di 369€

– Sconto di 45€ su una spesa minima di 369€ Coupon: ITCD 55 – Sconto di 55€ su una spesa minima di 449€

– Sconto di 55€ su una spesa minima di 449€ Coupon: ITCD70 – Sconto di 70€ su una spesa minima di 569€

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.