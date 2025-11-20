AliExpress lancia la bomba: con questo coupon risparmi 120€, solo da App

Le offerte di AliExpress per il Black Friday sono partite, ma c’è già una nuova aggiunta: grazie a questo coupon è possibile ottenere un super sconto di 120€, ma a fronte di una spesa minima altrettanto importante. Comunque si tratta di un’occasione imperdibile, una delle follie per il venerdì nero, specialmente se in combinazione con lo sconto pagando con PayPal!
Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!
Il nuovo Coupon AliExpress per il Black Friday permette di ricevere uno sconto di ben 120€: ecco come funziona
Il funzionamento del nuovo Coupon AliExpress da 120€ è semplicissimo: si tratta della solita procedura, ossia inserire nel carrello prodotti fino a raggiungere la spesa minima e poi riscattare il codice nell’apposito campo. In questo caso è necessario effettuare un ordine minimo di 659€; prima di procedere con l’acquisto inserite il codice “BFIT120A” per ottenere uno sconto di 120€!
Inoltre il risparmio aumenta ulteriormente pagando con PayPal: utilizzando la celebre piattaforma si riceverà un extra sconto di 18€ (vale su una spesa minima di 150€, quindi non avrete problemi).
C’è solo una limitazione: il codice è valido esclusivamente tramite l’app di AliExpress, disponibile su Android e iOS tramite i rispettivi app store. Eccovi la pagina della promo Black Friday di Ali, dove trovate ribassi anche fino all’80%!
Prima di lasciarvi alle vostre occasioni segnaliamo che il codice sconto potrebbe terminare in qualsiasi momento, dato che si tratta di un’iniziativa limitata.
Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.