Torna l’extra sconto PayPal su AliExpress: fino a 18€ in meno, solo per il Black Friday

Le offerte di AliExpress dedicate al Black Friday continuano e anzi, in questo giorno particolare diventano ancora più intense. La promozione PayPal è tornata ed è cumulativa con flash sale e coupon: basta pagare utilizzando PayPal per ricevere fino a 18€ di sconto sul tuo ordine. Ma attenzione, perché l’iniziativa è limitata solo alla giornata del 28 novembre!
Risparmia fino a 18€ pagando con PayPal: la promo extra sconto di AliExpress è tornata per il Black Friday
Il mese di novembre ha visto alcuni giorni particolarmente piccanti e il Black Friday è uno di questi. Solo per il 28 novembre è attivo l’extra sconto pagando con PayPal: basta sceglierlo come metodo di pagamento per ottenere uno sconto di 18€ su una spesa minima di 150€. In caso di spesa minima di 80€ si riceverà un bonus di 9€. Quindi, riepilogando:
- inserisci i prodotti che ti interessano nel carrello
- riscatta un codice sconto tra quelli disponibili – li trovi più in basso;
- scegli PayPal come metodo di pagamento per ricevere:
- 18€ di sconto su una spesa di 150€
- 9€ di sconto su una spesa di 80€
- goditi i tuoi acquisti su AliExpress!
Non ti resta che dare un’occhiata alla pagina delle promo di AliExpress dedicate al Black Friday 2025: ci sono tantissime offerte tech – e non solo – con sconti anche fino all’80%! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.
I nostri Coupon Esclusivi per il Black Friday 2025
Nel corso del periodo promozionale sono presenti anche i nostri codici sconto esclusivi che ti permettono di risparmiare un bel po’. Nel caso in cui i coupon dovessero terminale, ci sono anche quelli generici di AliExpress.
- Coupon “GIZDEALBF3” – 3€ di sconto su una spesa minima di 18€
- Coupon “GIZDEALBF4” – 4€ di sconto su una spesa minima di 26€
- Coupon “GIZDEALBF9” – 9€ di sconto su una spesa minima di 59€
- Coupon “GIZDEALBF15” – 15€ di sconto su una spesa minima di 89€
- Coupon “GIZDEALBF20” – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€
- Coupon “GIZDEALBF30” – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€
- Coupon “GIZDEALBF40” – 40€ di sconto su una spesa minima di 279€
- Coupon “GIZDEALBF50” – 50€ di sconto su una spesa minima di 329€
- Coupon “GIZDEALBF70” – 70€ di sconto su una spesa minima di 499€
- Coupon “ITBF03” – 3€ di sconto su una spesa minima di 18€
- Coupon “ITBF04” – 4€ di sconto su una spesa minima di 26€
- Coupon “ITBF09” – 9€ di sconto su una spesa minima di 59€
- Coupon “ITBF15” – 15€ di sconto su una spesa minima di 89€
- Coupon “BFIT18” – 18€ di sconto su una spesa minima di 99€
- Coupon “ITBF20” – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€
- Coupon “ITBF30” – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€
- Coupon “ITBF40” – 40€ di sconto su una spesa minima di 279€
- Coupon “ITBF50” – 50€ di sconto su una spesa minima di 329€
- Coupon “BFIT65” – 65€ di sconto su una spesa minima di 399€
- Coupon “ITBF70” – 70€ di sconto su una spesa minima di 499€
- Coupon “BFIT80” – 80€ di sconto su una spesa minima di 509€
- Coupon “BFIT120B” – 80€ di sconto su una spesa minima di 659€
