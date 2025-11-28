Torna l’extra sconto PayPal su AliExpress: fino a 18€ in meno, solo per il Black Friday

Le offerte di AliExpress dedicate al Black Friday continuano e anzi, in questo giorno particolare diventano ancora più intense. La promozione PayPal è tornata ed è cumulativa con flash sale e coupon: basta pagare utilizzando PayPal per ricevere fino a 18€ di sconto sul tuo ordine. Ma attenzione, perché l’iniziativa è limitata solo alla giornata del 28 novembre!

Risparmia fino a 18€ pagando con PayPal: la promo extra sconto di AliExpress è tornata per il Black Friday

Il mese di novembre ha visto alcuni giorni particolarmente piccanti e il Black Friday è uno di questi. Solo per il 28 novembre è attivo l’extra sconto pagando con PayPal: basta sceglierlo come metodo di pagamento per ottenere uno sconto di 18€ su una spesa minima di 150€. In caso di spesa minima di 80€ si riceverà un bonus di 9€. Quindi, riepilogando:

inserisci i prodotti che ti interessano nel carrello

riscatta un codice sconto tra quelli disponibili – li trovi più in basso;

scegli PayPal come metodo di pagamento per ricevere: 18€ di sconto su una spesa di 150€ 9€ di sconto su una spesa di 80€

goditi i tuoi acquisti su AliExpress!

Non ti resta che dare un’occhiata alla pagina delle promo di AliExpress dedicate al Black Friday 2025: ci sono tantissime offerte tech – e non solo – con sconti anche fino all’80%! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

AliExpress Black Friday 2025 Tanti prodotti tech (e non solo) in offerta per Black Friday, solo su AliExpress! More Less Sconti fino all'80%!

I nostri Coupon Esclusivi per il Black Friday 2025

Nel corso del periodo promozionale sono presenti anche i nostri codici sconto esclusivi che ti permettono di risparmiare un bel po’. Nel caso in cui i coupon dovessero terminale, ci sono anche quelli generici di AliExpress.

Coupon “ GIZDEALBF3 ” – 3€ di sconto su una spesa minima di 18€

” – 3€ di sconto su una spesa minima di 18€ Coupon “ GIZDEALBF4 ” – 4€ di sconto su una spesa minima di 26€

” – 4€ di sconto su una spesa minima di 26€ Coupon “ GIZDEALBF9 ” – 9€ di sconto su una spesa minima di 59€

” – 9€ di sconto su una spesa minima di 59€ Coupon “ GIZDEALBF15 ” – 15€ di sconto su una spesa minima di 89€

” – 15€ di sconto su una spesa minima di 89€ Coupon “ GIZDEALBF20 ” – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€

” – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€ Coupon “ GIZDEALBF30 ” – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€

” – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€ Coupon “ GIZDEALBF40 ” – 40€ di sconto su una spesa minima di 279€

” – 40€ di sconto su una spesa minima di 279€ Coupon “ GIZDEALBF50 ” – 50€ di sconto su una spesa minima di 329€

” – 50€ di sconto su una spesa minima di 329€ Coupon “GIZDEALBF70” – 70€ di sconto su una spesa minima di 499€

Coupon “ ITBF03 ” – 3€ di sconto su una spesa minima di 18€

” – 3€ di sconto su una spesa minima di 18€ Coupon “ ITBF04 ” – 4€ di sconto su una spesa minima di 26€

” – 4€ di sconto su una spesa minima di 26€ Coupon “ ITBF09 ” – 9€ di sconto su una spesa minima di 59€

” – 9€ di sconto su una spesa minima di 59€ Coupon “ ITBF15 ” – 15€ di sconto su una spesa minima di 89€

” – 15€ di sconto su una spesa minima di 89€ Coupon “ BFIT18 ” – 18€ di sconto su una spesa minima di 99€

” – 18€ di sconto su una spesa minima di 99€ Coupon “ ITBF20 ” – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€

” – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€ Coupon “ ITBF30 ” – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€

” – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€ Coupon “ ITBF40 ” – 40€ di sconto su una spesa minima di 279€

” – 40€ di sconto su una spesa minima di 279€ Coupon “ ITBF50 ” – 50€ di sconto su una spesa minima di 329€

” – 50€ di sconto su una spesa minima di 329€ Coupon “ BFIT65 ” – 65€ di sconto su una spesa minima di 399€

” – 65€ di sconto su una spesa minima di 399€ Coupon “ ITBF70 ” – 70€ di sconto su una spesa minima di 499€

” – 70€ di sconto su una spesa minima di 499€ Coupon “ BFIT80 ” – 80€ di sconto su una spesa minima di 509€

” – 80€ di sconto su una spesa minima di 509€ Coupon “BFIT120B” – 80€ di sconto su una spesa minima di 659€

