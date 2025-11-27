Primi segnali di Alexa+ in Italia: al via gli inviti alla beta

Già disponibile negli Stati Uniti, Alexa+ comincia a fare capolino anche in Italia – sotto forma di beta. L’invito è arrivato ad alcuni utenti, selezionati per provare in anteprima la versione evoluta dell’assistente virtuale di Amazon. Il lancio finale in Italia dovrebbe avvenire entro fine anno.
Alexa+ si avvicina al debutto in Italia: la fase beta è iniziata e Amazon comincia a reclutare utenti via mail
Come sottolineato anche in apertura, Alexa+ si presenta come una versione migliorata del classico assistente di Amazon, potenziata dall’intelligenza artificiale generativa per offrire interazioni più naturali, fluide e personalizzate. Si tratta di una soluzione in grado di svolgere compiti più complessi, con conversazioni più sofisticate e integrazione con altri servizi.
Per quanto riguarda il mercato statunitense, il nuovo assistente è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime – mentre i non abbonati possono approfittare di un servizio mensile a parte.
In queste ore Amazon ha iniziato ad inviare delle email ad alcuni utenti selezionati: questi sono invitati ad iscriversi alla beta di Alexa+ in Italia, un’opportunità per testare la nuova incarnazione dell’assistente virtuale ed offrire dei feedback. Si tratta di una fase di test limitata, destinata ad un numero limitato di clienti.
Purtroppo non ci sono indizi sulla data di uscita in Italia né altri dettagli; probabilmente – come accennato poco sopra – il debutta per tutti avverrà entro la fine dell’anno. Inoltre è verosimile che l’assistente sarà inclusa nell’abbonamento Prime, come avvenuto nel USA.