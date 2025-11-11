Questo notebook ACEMAGIC con Ryzen 7 e 16/512 GB costa solo 291€ | Singles Day AliExpress

La festa dei single continua con nuove offerte: stavolta mettiamo sotto i riflettori produttività e intrattenimento con il notebook ACEMAGIC LX15 Pro. Si tratta di un portatile performante ed accessibile e solo per oggi la convenienza raddoppia: a questo prezzo è quasi un regalo per quello che offre!

ACEMAGIC LX15 Pro è il laptop del Singles Day: scende a meno di 300€ su AliExpress, ma solo per oggi

Crediti: ACEMAGIC

Il portatile ACEMAGIC LX15 Pro è una soluzione economica ma dotata di specifiche che non fanno una piega. Ed ora il prezzo diventa ancora più conveniente grazie alle offerte per il Singles Day: la doppia promo comprende il codice sconto “SDGIZDEAL60” ed un extra risparmio pagando con PayPal.

In questo modo il prezzo finale scende a 291€, una cifra assurda per un notebook con queste caratteristiche. Il terminale è spedito dall’Europa mentre l’iniziativa è valida solo per oggi, 11 novembre. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

In termini di specifiche, ACEMAGIC LX15 Pro non fa una piega: a bordo troviamo un processore AMD Ryzen 7 7730U supportato da 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di storage SSD. La grafica è affidata alla scheda integrata Radeon RX Vega 8 mentre il display è un ampio pannello LCD IPS da 15,6″ di diagonale con risoluzione Full HD e formato in 16:9.

