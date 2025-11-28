Questa è la migliore dash cam 4K da comprare al Black Friday!

Il Black Friday è il momento perfetto per gli acquisti visti i prezzi folli che solitamente si trovano solo in questo periodo dell’anno. Il periodo del venerdì nero – ormai siamo passati da un fine settimana ad un vero e proprio periodo promozionale – permette di risparmiare su tantissime categorie di prodotti, diventando l’apripista per i regali di Natale.

Tuttavia è anche un momento da dedicare alla sicurezza, grazie agli sconti di 70mai: per la tua auto scegli la dask cam 4K Omni, una soluzione in grado di offrire una copertura completa grazie alle tante tecnologie integrate, ad un prezzo accessibile!

70mai 4K Omni è la telecamera per auto da scegliere al Black Friday: con vista a 360°, sensori Sony e rilevamento AI

Crediti: 70mai

Il modello 70mai 4K Omni si distingue dalle classiche fotocamere da auto per il suo design. Il corpo del dispositivo permette una rotazione fluida di 340° per una copertura a 360° senza punti ciechi. In questo modo la tua auto è protetta completamente ma i vantaggi non finiscono qui.

Gli algoritmi AI sono stati aggiornati per consentire un tracciamento preciso di obiettivi singoli o multipli, in rapido movimento. Il sistema di rilevamento del movimento AI 2.0 si adatta in modo intelligente a diversi scenari: una volta individuato un potenziale obiettivo, la dash cam lo seguirà automaticamente registrando i 30 secondi prima e dopo l’evento, per avere a disposizione prove essenziali.

Crediti: 70mai

La telecamera per auto offre la registrazione 4K a doppio canale con una qualità superiore grazie al doppio sensore IMX678 e IMX662 con Sony Starvis 2 e supporto HDR. Le tecnologie Night Owl Vision e Lumi Vision di 70mai garantiscono riprese chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il WiFi 6 offre la massima stabilità e il trasferimento ad alta velocità – fino a 20 MB/s – mentre il supercondensatore la rende resistente alle temperature più estreme.

La dash cam 70mai 4K Omni scende a 319,9€ (col 20% di sconto) in occasione del Black Friday: il dispositivo è in offerta su Amazon, con tutti i vantaggi e i benefici della spedizione Prime; la promo termina il 1° dicembre.

Le altre occasioni imperdibili di 70mai

Crediti: 70mai

Oltre al modello in questione ci sono anche altre due occasioni imperdibili targate 70mai e in entrambi i casi si tratta di dash cam 4K. 70mai A800SE è il modello budget in promo a 109,9€: la telecamera adatta a chi punta al risparmio ma senza compromessi, con registrazione in True 4K UHD, HDR hardware, visione notturna, registrazione d’emergenza con buffer e ADAS a sensibilità avanzata.

70mai T800 costa 339,4€ grazie agli sconti del Black Friday; inoltre è possibile riscattare il il coupon “25BFCMGIZ” per ricevere un kit di cablaggio con connettività 4G LTE gratuito. Questo modello eleva gli standard della sicurezza alla guida, introducendo la prima soluzione sul mercato con tre canali e doppia registrazione 4K nativa per la vista anteriore e posteriore, affiancata da una copertura interna in Full HD (1.080p).

Contenuto realizzato in collaborazione con 70mai.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.