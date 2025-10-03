YouTube Premium Lite arriva in Italia: cosa cambia con l’abbonamento economico

Dopo il debutto negli States e in vari altri Paesi, ecco che YouTube Premium Lite arriva ufficialmente anche in Italia. Si tratta dell’abbonamento economico al servizio che rende i video YouTube molto più digeribili, eliminando la pubblicità. Vediamo insieme che cosa cambia con la nuova versione Lite, cosa comprende e quanto costa. Inoltre è previsto anche un mese di prova gratuita, utile per una valutazione esaustiva.

YouTube Premium Lite ufficiale in Italia: cosa comprende e quanto costa il nuovo abbonamento economico

Crediti: Google

L’abbonamento classico a YouTube Premium offre la visione di video senza pubblicità, la possibilità di scaricarli per la riproduzione offline, la riproduzione in background su mobile e l’accesso completo a YouTube Music Premium. Il tutto viene proposto ad un prezzo di 13,99€ mensili.

In alternativa, ora in Italia è possibile scegliere YouTube Premium Lite, l’abbonamento economico del servizio: il prezzo è di 7,99€ al mese ed è prevista la visione di video con annunci pubblicitari parziali. Quindi la pubblicità non viene rimossa completamente: l’utente non vedrà annunci su video di giochi, moda, bellezza, notizie e non solo.

Gli annuncio potrebbero apparire su contenuti musicali, Shorts, durante la navigazione o quando si effettua una ricerca. Inoltre l’abbonamento Lite non include YouTube Music Premium né altre funzioni aggiuntive come il download dei video e la riproduzione in background.

Il nuovo abbonamento è attivabile tramite la pagina dedicata: il servizio include un mese di prova gratis al termine del quale sarà applicato il prezzo di 7,99€ mensili. È possibile annullare in qualsiasi momento e passate alla versione Free; in alternativa si può salire di livello passando alla versione Premium, per l’esperienza completa senza interruzioni e le altre funzionalità.

Domande frequenti su YouTube Premium Lite