YouTube, ecco la nuova interfaccia per Android e iOS

Dopo l’annuncio ufficiale della scorsa settimana, YouTube ha iniziato la distribuzione su larga scala del suo nuovo design per le app mobili.

L’aggiornamento, che sta raggiungendo in queste ore i dispositivi Android e iOS, introduce una significativa revisione dell’interfaccia utente (UI), che tocca le icone, il layout generale e, soprattutto, il player video.

Come cambia la UI di YouTube con il nuovo aggiornamento?

La prima novità evidente riguarda l’intero set di icone dell’applicazione. Dalla barra di navigazione superiore a quella inferiore, fino ai comandi interni al player, tutti i simboli grafici sono stati aggiornati. Le nuove icone presentano contorni più marcati, spessi e arrotondati, una scelta stilistica che mira a migliorare la visibilità e l’immediatezza di riconoscimento delle funzioni.

Tuttavia, il cuore di questo redesign si concentra sul player video, con l’obiettivo primario di oscurare il meno possibile il contenuto visualizzato. La nuova interfaccia punta su elementi più morbidi, con pulsanti e icone quasi trasparenti che si fondono meglio con il video in riproduzione.

In modalità verticale si nota immediatamente il nuovo set di icone e un pulsante per passare alla modalità orizzontale ora più grande e racchiuso in un cerchio. Anche i controlli dedicati agli utenti Premium hanno ricevuto un ammodernamento grafico.

Crediti: 9to5Google

Molto interessante è la revisione dei pulsanti “Mi piace” e “Non mi piace”, ora caratterizzati da un pollice stilizzato più allungato. La vera novità, però, è l’introduzione di animazioni dinamiche legate al “Like”.

YouTube ha implementato un trattamento visivo dinamico e personalizzato che si attiva in base al contenuto: ad esempio, mettendo “Mi piace” a un video musicale si attiverà un’animazione a tema con note musicali, mentre per i video sportivi apparirà un segnale visivo attinente allo sport.

Cambiamenti importanti anche per la modalità a schermo intero. I controlli principali – Mi piace/Non mi piace, commenti, salva, condividi e il menu extra – sono ora raggruppati in un unico contenitore a forma di “pillola”, posizionato nell’angolo in basso a sinistra, lasciando più pulita la visuale. Anche il pulsante “Altri video” è stato reso più minimale.

Un’altra modifica funzionale è che, quando un video viene messo in pausa, lo sfondo non viene più oscurato come in precedenza.

Animazioni meno intrusive, commenti nidificati

L’ottimizzazione dell’esperienza utente passa anche da interventi più discreti. L’animazione del doppio tocco per avanzare o riavvolgere il video è stata resa più compatta, risultando così meno intrusiva.

L’aggiornamento porta con sé anche altre modifiche qualitative annunciate la settimana scorsa. Il passaggio tra le diverse schede dell’app (come Home, Short e Iscrizioni) è ora accompagnato da un’animazione di transizione più fluida, che fa scorrere il feed verso l’alto. È stato semplificato anche il processo per salvare i video nelle playlist o in “Guarda più tardi”, grazie a un design rinfrescato.

Infine, una delle novità più attese riguarda la sezione commenti: YouTube introduce finalmente un design threaded, ovvero con conversazioni nidificate. Questo cambiamento renderà molto più semplice seguire le discussioni e le relative risposte, mettendo ordine in una sezione da tempo considerata caotica da molti utenti.

Questo importante aggiornamento (identificato dalla versione 20.42) è attualmente in fase di distribuzione. Se le novità non fossero ancora visibili sulla tua app, il consiglio è quello di provare a forzare l’arresto dell’applicazione e riavviarla, o di verificare la disponibilità dell’aggiornamento sul Google Play Store e sull’App Store di Apple.