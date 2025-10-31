Xiaomi G30 Max è l’aspirapolvere che diventa una spazzola per i nostri amici a quattro zampe

La compagnia di Lei Jun ha annunciato una nuova generazione di aspirapolvere in formato stick, con tanto di vari accessori tra cui una pratica spazzola per animali. Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max è l’aspirapolvere senza fili leggero e sottile, che non rinuncia alle performance: ecco tutte le novità, in attesa del debutto anche da noi.

Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max ufficiale Global: tutte le novità dell’aspirapolvere stick, tra caratteristiche, prezzo e uscita

Crediti: Xiaomi

Il vacuum cleaner wireless arriva con un design stick caratterizzato da un corpo a bastone sottile e facile da maneggiare. Nonostante le dimensioni contenute Xiaomi G30 Max offre un motore ad alte prestazioni, il rilevamento intelligente dello sporco e una struttura inclinabile fino a 180°. Quest’ultimo aspetto è utile per raggiungere i punti più difficili – sotto letti, mobili bassi e divani – senza il minimo sforzo.

In termini di performance, il dispositivo offre una potenza di aspirazione di 280 AW o 25.000 PA: un bel passo avanti rispetto al predecessore, fermo a 180 AW. La modalità Auto regola automaticamente il grado di potenza in base al livello di sporco; la spazzola è dotata di una pratica luce LED, utile per scovare anche le particelle più piccole.

Crediti: Xiaomi

Il sistema ciclonico a 14 coni e il filtraggio a 5 stadi permettono di catturare fino al 99,98% delle particelle mentre la batteria da 4.000 mAh offre un’autonomia fino a 90 minuti in modalità Eco. La spazzola anti-groviglio garantisce la massima fluidità durante l’utilizzo, senza il rischio di blocco dovuto a peli e capelli lunghi.

A proposito dei nostri amici a quattro zampe, Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max è l’aspirapolvere amico degli animali domestici. Tra gli accessori è presente una spazzola per la toelettatura di cani e mici, utile per spazzolare i nostri compagni e rimuovere delicatamente peli e forfora, contribuendo a ridurre gli allergeni.

Il dispositivo arriva con vari accessori in confezione: oltre alla spazzola per animali ci sono – ad esempio – quella mini per letti e divani in tessuto e quella pensata per gli interni dell’auto.

Crediti: Xiaomi

Il nuovo aspirapolvere senza fili Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max è comparso nel sito ufficiale Global. Molto probabilmente arriverà in Italia prossimamente, dato che l’attuale modello G20 Max è presente anche da noi (ora in sconto a 249,9€ mentre la variante Lite è in promo a 86,9€). Per quanto riguarda la versione più recente, Xiaomi non ha ancora confermato il prezzo di vendita in Europa ma non è da escludere che sarà proposta intorno ai 299€.

