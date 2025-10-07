Xiaomi TV F Pro QLED da 75” e 65” quasi a metà prezzo, con la Festa delle Offerte Prime!

I televisori della gamma Xiaomi TV F Pro con tecnologia QLED non sono mai stati così convenienti: grazie alla Festa delle Offerte Prime il prezzo scende su Amazon, ma solo per un periodo limitato di tempo. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, valida per i modelli da 75” e 65”; inoltre non mancano anche altre occasioni targate Xiaomi, Redmi e POCO!

Festa delle Offerte Prime: i TV premium di Xiaomi scendono quasi a metà prezzo, solo il 7 e l’8 ottobre

Crediti: Xiaomi

Il modello Xiaomi TV F Pro 65 2026 si presenta come una soluzione avanzata per gli appassionati di tecnologia che desiderano una diagonale generosa senza rinunciare all’integrazione nell’ambiente domestico. La caratteristica fondamentale è l’esperienza di visione immersiva,con una profonda attenzione alla qualità dell’immagine e alla capacità di coinvolgimento dello spettatore, per un’immersione totale nei contenuti.

Il televisore è dotato di un pannello da 65”, una soluzione con tecnologia QLED e risoluzione 4K con Motion Smoothing, frequenza di aggiornamento a 120 Hz (in modalità Game Boost) e audio immersivo con doppi altoparlanti, Dolby Audio, DTS:X, DTS Virtual:X. La tecnologia MEMC ad alta velocità elimina i ritardi e le sfocature del movimento, per un’esperienza visiva fluida durante la visione di sport e film.

L’esperienza è resa smart da Fire TV integrato, per accedere ad un vasto numero di applicazioni ed utilizzare i comandi vocali tramite Alexa. Con il supporto ad Apple AirPlay, è possibile riprodurre in streaming film, musica, giochi e foto sul televisore direttamente da iPhone, iPad o Mac.

Crediti: Xiaomi

Per coloro che cercano un impatto visivo ancora maggiore, la compagnia di Lei Jun propone Xiaomi TV F Pro 75 2026, che si distingue per le dimensioni superiori dello schermo. Anche in questo formato più grande, il principio guida rimane lo stesso: garantire una visione eccezionalmente immersiva. Il pannello QLED 4K da 75” di diagonale presenta le stesse caratteristiche di cui sopra, per un’esperienza premium senza compromessi.

Xiaomi TV F Pro 2026 da 65” scende a 349€ con un risparmio di quasi il 40% mentre il modello da 75” è in promozione a 549€, in questo caso con uno sconto di circa il 45% sul prezzo di listino (999€).

