Xiaomi mostra Redmi Watch 6: ecco come cambierà il nuovo modello

Xiaomi ha annunciato il debutto di Redmi Watch 6, prossima aggiunta alla linea di indossabili: l’uscita è fissata per il 23 ottobre, insieme alla serie Redmi K90. Andiamo a vedere più da vicino come cambierà il design rispetto al modello attuale e quali saranno le novità.

Redmi Watch 6 in arrivo in Cina ad ottobre: ecco le novità della prossima aggiunta alla serie

Crediti: Redmi

In termini di formato, Redmi Watch 6 sfrutterà lo stesso look squadrato del predecessore; tuttavia rispetto a Redmi Watch 5 ci sarà un pulsante fisico aggiuntivo, oltre alla corona rotante. Il corpo è realizzato in alluminio mentre il display è un ampia unità AMOLED da 2,07″ di diagonale con bordi sottili (2 mm) e refresh rate a 60 Hz.

Il pannello supporta l’Always-On e sono presenti tre opzioni di colore Misty Blue, Classic Black e Moonlight Silver. Cambia la colorazione del cinturino mentre la scocca può essere argentata o nera.

Lato software è presente HyperOS 3 mentre per l’autonomia Xiaomi dichiara fino a 24 giorni di utilizzo con una singola carica.

Come anticipato in apertura, Redmi Watch 6 sarà presentato in Cina il 23 ottobre, insieme al top di gamma Redmi K90 Pro Max. Il precedente indossabile della costola di Xiaomi è arrivato in Italia, quindi non è da escludere che anche il nuovo modello farà capolino alle nostre latitudini (prossimamente).