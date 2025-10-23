Questi vecchi Xiaomi e Redmi non sono più supportati da Android Auto

Google ha terminato il supporto di Android Auto per i vecchi smartphone con a bordo Android 8, a distanza di circa un anno dal primo annuncio ufficiale. Nel mirino ci sono anche tanti modelli datati di Xiaomi e Redmi e se avete ancora uno di questi telefoni, allora è il momento di passare ad un nuovo terminale se volete continuare ad utilizzare i servizi di Android Auto.

Xiaomi e Redmi: fine del supporto di Android Auto per questi vecchi smartphone del brand cinese

Crediti: Google

Nel luglio 2024 Google ha aggiornato i requisiti minimi di sistema per Android Auto: solo i dispositivi con almeno Android 9 sarebbero stati compatibili con la piattaforma, sia in versione cablata che wireless. Tuttavia la compagnia statunitense non ha effettivamente aggiornato i requisiti nel Play Store e di conseguenza non ci sono stati cambiamenti per oltre un anno.

Il cambio di rotta è arrivato con l’ultima versione di Android Auto (15.5) che ora introduce a tutti gli effetti la fine del supporto alla vecchia versione software. Non ci saranno più aggiornamenti e alla fine l’app non sarà più accessibile anche se già installata.

Tra i dispositivi interessati ci sono vari smartphone Xiaomi e Redmi rilasciati tra il 2016 e il 2018, presentati in origine con Android 7 o 8.

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5s Plus Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi MIX 3 5G

Xiaomi Mi Max

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Note 3

Redmi 4

Redmi 4X 4 Prime

Redmi 5

Redmi 5A Redmi 5 Plus

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 5A

Redmi Note 5A Prime

Redmi Note 6 Pro

Redmi 6

Redmi 6A

I requisiti hardware e software delle ultime versioni di Android Auto sono diventati molto più esigenti, soprattutto grazie all’introduzione di Gemini e di nuove funzionalità. A questo punto è arrivato il momento di passare ad uno smartphone Xiaomi o Redmi recente, in modo da poter continuare ad utilizzare la piattaforma di Google.