Questi vecchi Xiaomi e Redmi non sono più supportati da Android Auto

Google ha terminato il supporto di Android Auto per i vecchi smartphone con a bordo Android 8, a distanza di circa un anno dal primo annuncio ufficiale. Nel mirino ci sono anche tanti modelli datati di Xiaomi e Redmi e se avete ancora uno di questi telefoni, allora è il momento di passare ad un nuovo terminale se volete continuare ad utilizzare i servizi di Android Auto.
Xiaomi e Redmi: fine del supporto di Android Auto per questi vecchi smartphone del brand cinese
Nel luglio 2024 Google ha aggiornato i requisiti minimi di sistema per Android Auto: solo i dispositivi con almeno Android 9 sarebbero stati compatibili con la piattaforma, sia in versione cablata che wireless. Tuttavia la compagnia statunitense non ha effettivamente aggiornato i requisiti nel Play Store e di conseguenza non ci sono stati cambiamenti per oltre un anno.
Il cambio di rotta è arrivato con l’ultima versione di Android Auto (15.5) che ora introduce a tutti gli effetti la fine del supporto alla vecchia versione software. Non ci saranno più aggiornamenti e alla fine l’app non sarà più accessibile anche se già installata.
Tra i dispositivi interessati ci sono vari smartphone Xiaomi e Redmi rilasciati tra il 2016 e il 2018, presentati in origine con Android 7 o 8.
- Xiaomi Mi 5
- Xiaomi Mi 5s
- Xiaomi Mi 5s Plus
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi 6X
- Xiaomi Mi 5X
- Xiaomi Mi A1
- Xiaomi Mi MIX 2
- Xiaomi Mi MIX 3 5G
- Xiaomi Mi Max
- Xiaomi Mi Max 2
- Xiaomi Mi Note 3
- Redmi 4
- Redmi 4X
- 4 Prime
- Redmi 5
- Redmi 5A
- Redmi 5 Plus
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Note 5A
- Redmi Note 5A Prime
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi 6
- Redmi 6A
I requisiti hardware e software delle ultime versioni di Android Auto sono diventati molto più esigenti, soprattutto grazie all’introduzione di Gemini e di nuove funzionalità. A questo punto è arrivato il momento di passare ad uno smartphone Xiaomi o Redmi recente, in modo da poter continuare ad utilizzare la piattaforma di Google.