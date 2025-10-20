Xiaomi fa dietro front: HyperIsland di HyperOS 3 sarà per tutti

L’ultima versione dell’UI di Xiaomi non è ancora disponibile in forma stabile ma la compagnia cinese sta lanciando varie Beta, per ora solo in Cina. L’ultima di queste introduce un cambio di rotta che farà felici moltissimi utenti appassionati del brand: la nuova HyperIsland di HyperOS 3 sarà disponibile per tutti gli smartphone, anche i modelli più economici.

HyperOS 3: la nuova HyperIsland sarà disponibile per tutti gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Crediti: Xiaomi

Quello delle scorse ore è un cambiamento particolarmente apprezzato: le precedenti versioni Beta mostravano all’interno del codice delle limitazioni per la nuova “isola dinamica” di Xiaomi. I grandi esclusi erano proprio i budget phone, ma tra questi puntavano nomi del calibro di Redmi Note 14 Pro+: un dispositivo di tutto rispetto, perfettamente in grado di far girare la nuova barra.

A quanto pare c’è stato un malinteso ed ora la funzionalità è stata attivata per tutti gli smartphone con HyperOS 3: in sintesi, gli sviluppatori di Xiaomi hanno rimosso i tag specifici (come IS_PAD e isLowLevel) che in precedenza limitavano la compatibilità di HyperIsland.

Quindi tutti i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO aggiornabili ad HyperOS 3 riceveranno HyperIsland, senza eccezioni.

Come funziona la nuova “isola dinamica” di Xiaomi?

Con l’introduzione dell’Isola Dinamica da parte di Apple hanno fatto capolino varie soluzioni software Android. Ogni brand cinese ha introdotto la sua versione dell’isola: inizialmente Xiaomi ha utilizzato la Smart Island, versione molto basilare e senza troppe interazioni.

Con HyperOS 3 è stata annunciata HyperIsland, con una maggiore integrazione con le applicazioni e tante funzioni utili. È possibile visualizzare mappe, lo stato della ricarica, i controlli della musica e tanto altro ancora: una feature troppo appetibile per rinunciarci!