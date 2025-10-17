Redmi Note 15 è sparito dai radar: quando arriva la versione Global?

La serie Redmi Note 15 ha debuttato in Cina ad agosto ma a distanza di mesi non ci sono ancora conferme ufficiali per l’uscita Global. Aspettando di saperne di più direttamente da Xiaomi, arrivano le prime indiscrezioni sul periodo del debutto internazionale. A quanto pare la presentazione alle nostre latitudini è ancora lontana.

La serie Redmi Note 15 ha un periodo d’uscita Global, ma non c’è ancora la conferma

Note 15 Pro – Crediti: Redmi

Le ultime novità arrivano da un noto insider, il quale “conferma” che il lancio di Redmi Note 15 Global sarebbe fissato per gennaio 2026. Tuttavia il leak farebbe riferimento al mercato indiano e non ci sono ancora informazioni sull’Italia e l’Europa. Comunque anche l’attuale serie Redmi Note 14 è stata presentata lo stesso mese, quindi è probabile che il debutto internazionale possa riguardare vari Paesi.

Redmi Note 15, 15 Pro e 15 Pro+ in versione Global dovrebbero avere delle differenze rispetto ai modelli cinesi. I chipset resterebbero invariati – Snapdragon 6 Gen 3, Dimensity 7400 Ultra e Snapdragon 7s Gen 4 – ma ci sarebbero di cambiamenti per il comparto fotografico.

Il modello Pro+ dovrebbe montare un sensore da 200 MP mentre per il fratello Pro ci sarebbe una fotocamera principale da 108 MP. Invece Redmi Note 15 potrebbe mantenere il Light Fusion 400 da 50 MP della controparte cinese. Secondo indiscrezioni precedenti la versione di punta Pro+ dovrebbe anche perdere il teleobiettivo, che a questo punto resterebbe un’esclusiva cinese.

Passando all’Italia, anche se non ci sono dettagli – né leak né ufficiali – è probabile che avremo delle ulteriori differenze, come già avvenuto con la famiglia Redmi Note 14. Questa presenta infatti delle versioni cinesi, Global ed europee, ciascuna con dei piccoli cambiamenti. Inoltre è emersa anche l’esistenza di Redmi Note 15 4G.