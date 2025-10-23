Xiaomi presenta Redmi K90 Pro Max, con speaker Bose integrato e Lamborghini Edition

Dopo la serie Xiaomi 17 ora tocca anche alla famiglia Redmi K90, quest’anno con l’aggiunta di Redmi K90 Pro Max. Tuttavia il dispositivo presenta una particolarità ben diversa rispetto a quella vista sul cugino targato Xiaomi: niente schermo posteriore, bensì un potente speaker posteriore Bose ed una colorazione stilosissima che richiama i jeans. Ecco tutti i dettagli dei nuovi flagship tra specifiche tecniche, prezzo e uscita in Cina.

Redmi K90 e K90 Pro Max ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Redmi

Partiamo subito con la particolarità che abbiamo già citato: per Xiaomi essere Pro Max significa avere uno schermo posteriore mentre per Redmi questa dicitura assume tutto un altro senso. Il brand partner ha deciso di puntare sull’audio con uno speaker con audio Bose posizionato all’interno del modulo fotografico.

Redmi K90 Pro Max arriva quindi con tre altoparlanti, per un’esperienza sonora di alto livello con audio stereo 2.1. Le ottimizzazioni riguardano anche la parte software con un equalizzatore che permette di smanettare con varie opzioni.

Tra le altre novità abbiamo la versione Tech-Denim, caratterizzata da una scocca posteriore in simil-pelle con una trama in stile jeans sia al tatto che alla vista. Sicuramente una variante atipica, specialmente se confrontata con i modelli Black e White, più classici.

Redmi K90 Pro Max adotta il medesimo schermo di Xiaomi 17 Pro, ossia un display M10 con tecnologia SuperRED, per una luminosità elevata e consumi ridotti. Dal cugino Xiaomi 17 Pro Max prende invece la tecnologia Indipendent Pixel Array, che garantisce una maggiore nitidezza e consumi energetici minori rispetti ai tradizionali schermi 2K.

Il vetro protettivo Xiaomi Shield Glass 3.0 garantisce la massima protezione del pannello, come abbiamo potuto constatare anche dai test di resistenza.

Lo smartphone offre uno schermo AMOLED da 6,9″ di diagonale con risoluzione 2K ed una luminosità di picco fino a 3.500 nit. La parte tecnica vede protagonista lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, raffreddato da un sistema al liquido con camera di vapore ed alimentato da una batteria da 7.560 mAh. La ricarica cablata arriva fino a 100W mentre quella wireless fino a 50W; presente anche quella wireless inversa, fino a 22,5W.

Le migliorie continuano con il comparto fotografico: il sensore principale è un Light Fusion 950, nato dalla collaborazione tra Omnivision e Xiaomi e già visto a bordo dell’intera serie 17. C’è anche un ultra-grandangolare, ma la vera chicca è il teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 5X (rispetto al tele standard di Redmi K80 Pro).

Crediti: Redmi

Il fratello minore Redmi K90 arriva con alcune differenze che lo posizionano una spanna sotto: il display scende a 6,59″ per dimensioni generali più compatte rispetto alla variante top; il chipset è l’ex SoC di punta Snapdragon 8 Elite mentre la batteria scende a 7.100 mAh.

La ricarica resta da 100W ma manca all’appello quella wireless; tuttavia il dispositivo può essere utilizzato come power bank d’emergenza grazie alla ricarica inversa cablata da 22,5W.

Lo smartphone non presenta lo speaker posteriore, ma l’audio è sempre in collaborazione con Bose. Inoltre anche in questo caso ritroviamo il display M10 con protezione Shield Glass 3.0. Il sensore principale è il Light Fusion 800 mentre per la prima volta il modello standard della famiglia K guadagna un teleobiettivo con zoom ottico 2.5X (niente lenti periscopiche, però).

Redmi K90 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 157,49 x 72,25 x 8,0 mm, 206 grammi

Colorazioni: Black, White, Purple, Green

Certificazione: IP68

Display: Flat OLED M10 da 6,59″ 1.5K (2.510 x 1.156 pixel), refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.560 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU: Adreno 830

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.100 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 100W, inversa cablata 22.5W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 8 MP (f/1.88-2.2-2.2) con Light Fusion 800, OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2.5X, ultra-wide 120°

Selfie camera: 20 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo Sound by Bose, USB-C

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

Redmi K90 Pro Max – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 163,3 x 77,82 x 7,9 mm, 218 grammi | 8,3 mm, 220 grammi (versione Denim)

Colorazioni: Black, White, Tech-Denim

Certificazione: IP68

Display: Flat OLED da 6,9″ 2K (2.608 x 1.200 pixel), refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.560 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0 + chip D2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.700 mm 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.560 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/1.67-3.0-2.4) con Light Fusion 950, OIS, teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 5X, ultra-wide 102° + Xiaomi AISP 2.0

Selfie camera: 32 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo + posteriore Sound by Bose, USB-C

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

Redmi K90 Pro Max e Lamborghini Squadra Corse: cosa cambia con la Champion Edition

Crediti: Redmi

La tradizione continua: anche Redmi K90 Pro Max è disponibile nella versione Champion Edition, realizzata in collaborazione con Lamborghini Squadra Corse. Proprio come avvenuto con l’edizione di K80 Pro, non ci sono differenze tecniche ma solo estetiche.

Il dispositivo arriva con una particolare cover posteriore con il logo della celebre squadra; non mancano personalizzazioni software con suonerie, sfondi e icone, così come una confezione di vendita speciale, ridisegnata per l’occasione e ricca di accessori a tema.

Configurazioni e prezzi

Di seguito trovate tutte le configurazioni e i prezzi in Cina. Non è ancora confermato ma Redmi K90 e K90 Pro Max potrebbero arrivare in Italia come POCO F8 Pro e POCO F8 Ultra. Anche la scorsa generazione K è stata annunciata in Occidente come rebrand POCO, quindi non è da escludere che possa avvenire anche a questo giro.

Redmi K90 Pro Max | PREZZI CINA 12/256 GB – 3.999 CNY (483€) 12/512 GB – 4.499 CNY (543€) 16/512 GB – 4.799 CNY (579€) 16 GB/1 TB – 5.299 CNY (640€)



Redmi K90 | PREZZI CINA 12/256 GB – 2.599 CNY (314€) 12/512 GB – 3.199 CNY (387€) 16/256 GB – 2.899 CNY (350€) 16/512 GB – 3.499 CNY (423€) 16 GB/1 TB – 3.999 CNY (483€)

