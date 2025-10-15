Xiaomi copia sé stessa e annuncia Redmi K90 Pro Max

Il capo di Xiaomi ha annunciato il debutto di Redmi K90 Pro Max entro fine mese: si tratta di una prima volta assoluta per la costola della compagnia di Lei Jun ma questa dicitura sta iniziando a diventare stretta. Il device sarà in grado di distinguersi?

Redmi K90 Pro Max arriverà questo mese: sarà il prossimo top di gamma della serie

Crediti: Redmi

Quest’anno Xiaomi ha saltato una generazione, passando dalla serie 15 a Xiaomi 17: il motivo è quello di sfidare iPhone 17 su ogni fronte, presentandosi come una gamma top al pari della rivale, anche in termini di numerazione. Ciliegina sulla torta, per la prima volta è stato presentato anche Xiaomi 17 Pro Max; anche in questo caso è abbastanza palese il tentativo di rivaleggiare con il competitor statunitense.

Visto che non c’è mai fine al peggio, nel corso di un evento in live stream Lu Weibing (a capo del gruppo Xiaomi) ha annunciato l’uscita di Redmi K90 Pro Max. Il top di gamma arriverà entro fine ottobre ma per ora mancano sia la data che i dettagli su specifiche e design.

Il dispositivo sarà mosso dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm ed offrirà uno schermo AMOLED 2K, la ricarica da 120W e HyperOS 3. Non è ancora chiaro il motivo per la presenza della dicitura Pro Max ma speriamo in una “giustificazione”.

Xiaomi 17 Pro Max fa storcere il naso nel nome ma è riuscito a distinguersi grazie ad un display più grande e alla presenza di uno schermo secondario sul retro. Nel caso di Redmi per ora non è dato di sapere se K90 Pro Max sarà un flagship tradizionale o se avrà anch’esso una caratteristica unica.

Intanto sia Redmi K90 che K90 Pro sono stati avvistati su Geekbench con vari dettagli sulle specifiche.