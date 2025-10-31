POCO F7 Ultra si unisce alla festa: HyperOS 3 stabile è in rilascio

A distanza di poche ore dall’inizio del rilascio per il top di gamma Xiaomi 15, ora tocca anche al modello di punta di POCO. L’aggiornamento ad HyperOS 3 in versione stabile, con Android 16 e tutte le novità della nuova interfaccia, iniziano a fare capolino anche a bordo di POCO F7 Ultra.
HyperOS 3 arriva per POCO F7 Ultra in Europa: l’aggiornamento è in rilascio per tutti
L’aggiornamento porta il software alla build OS3.0.3.0.WOMEUXM ed arriva con un peso di circa 7,6 GB; vista la natura internazionale del dispositivo si tratta dell’update per l’Europa.
POCO F7 Ultra inizia a ricevere Android 16 ma si arricchisce anche con una sfilza di novità legate ad HyperOS 3: il design è stato arricchito con dettagli che guardano allo stile Liquid Glass di Cupertino, la barra HyperIsland rende utile il notch e non mancano nuove feature legate all’AI, croce e delizia del periodo storico in cui viviamo.
Trovate il link al download direttamente all’interno del nostro articolo dedicato al rilascio di HyperOS 3 stabile; come al solito il nostro consiglio è quello di attendere l’arrivo dell’aggiornamento tramite OTA, in modo che il roll out faccia il suo corso.
Il top di gamma di POCO si unisce al gruppo dei dispositivi che stanno ricevendo l’update in Europa: Xiaomi 15T e 15T Pro, insieme al flagship Xiaomi 15.