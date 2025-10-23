La serie Pad 8 non è ancora Global eppure si parla già di Xiaomi Pad 9

La casa di Lei Jun fa le cose con un largo anticipo e lo sappiamo bene: il debutto di Xiaomi Auto è stato in preparazione per anni e lo stesso vale per tante delle tecnologie presentate dal brand. Di recente è stata annunciata la gamma Pad 8 ma come al solito ci sono già la prime tracce dei successori, Xiaomi Pad 9 e Pad 9 Pro.

Ci sono già i primi indizi su Xiaomi Pad 9: nemmeno il tempo di goderci i nuovi tablet!

Crediti: Xiaomi

Per il momento si tratta solo di un accenno ma resta interessante: la compagnia cinese si muove in modo molto veloce, senza sosta, pensando in ogni momento a quale sarà la prossima mossa. I prossimi Xiaomi Pad 9 e 9 Pro sono stati individuati con i nomi in codice Erhu e Guitar: arriveranno in tutto il mondo fatta eccezione per il Giappone, mentre l’India dovrebbe ricevere solo il modello standard.

Questo vuol dire che anche la futura generazione arriverebbe in Italia al completo, con due modelli. In merito ai nomi in codice, Xiaomi è solita utilizzare strumenti musicali per la sua linea di tablet: Pad 8 era chiamato internamente Yupei (lira) mentre Pad 8 Pro era conosciuto come Piano.

Chiaramente non ci sono ancora dettagli sulle specifiche anche se gli attuali Pad 8 e 8 Pro rappresentano un punto di partenza: il modello di punta è sempre equipaggiato con l’ex chipset high-end di Qualcomm, quindi Xiaomi Pad 9 Pro avrà a bordo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Il lancio dovrebbe avvenire verso fine settembre 2026, quindi per allora Qualcomm avrà di certo annunciato il suo nuovo SoC premium.

Restiamo in attesa di dettagli più tangibili e nel frattempo vi segnaliamo che la gamma Pad 8 è già acquistabile su store di terze parti. Per l’uscita Global ci sarà da attendere, probabilmente fino al MWC 2026 (2–5 marzo): la fiera catalana dovrebbe essere il palcoscenico dei nuovi Xiaomi 17 in versione internazionale, insieme ai tablet.