Xiaomi MIX Flip 3 e CIVI 6 in pausa: le due serie navigano in cattive acque?

La casa di Lei Jun dovrebbe mettere in pausa due serie per almeno un anno (e una generazione): lo rivela un insider cinese, ma senza rivelare l’identità dei dispositivi. Le ipotesi più plausibili puntano in direzione di Xiaomi MIX Flip 3 e CIVI 6 Pro e ci sono delle “buone” ragioni.

Xiaomi MIX Flip 3 e CIVI 6 Pro non si faranno, almeno per il momento: lo rivela un leak dalla Cina

MIX Flip 2 – Crediti: Xiaomi

Secondo il leaker asiatico, ci sono due serie di Xiaomi che non avrebbero venduto bene: entrambe non sarebbero state in grado di raggiungere i risultati sperati e di conseguenza sarebbero a rischio. Si parla di una pausa di almeno un anno (quindi niente da fare per 2026) ma c’è anche la possibilità di una cancellazione vera e propria.

Impossibile non farsi venire in mente Xiaomi MIX Flip 3 e CIVI 6 Pro, i due candidati più papabili. Per quanto riguarda il prossimo pieghevole a conchiglia, i fatti sono sotto gli occhi di tutti: l’attuale MIX Flip 2 introduce alcune novità, ma nulla di trascendentale.

C’è una batteria più grande, la ricarica wireless e lo Snapdragon 8 Elite; il design resta invariato mentre il comparto fotografico perde il teleobiettivo. Il segnale negativo è stata l’assenza di una versione Global: Xiaomi ha preferito lanciate la famiglia 15T senza altri smartphone mentre lo scorso anno i due 14T e MIX Flip sono stati annunciati insieme (a livello internazionale).

Ci sono degli indizi su Xiaomi MIX Flip 3, ma l’azienda potrebbe benissimo preparare un prototipo e poi annullare la produzione di massa.

La serie CIVI non ingrana e ora ci si mettono anche gli smartphone ultrasottili

Passando a Xiaomi CIVI 6 Pro, l’attuale CIVI 5 Pro è stato annunciato a maggio ma nel corso dei mesi precedenti si è parlato in varie occasioni della possibile cancellazione della serie. Non sembra una possibilità remota e il motivo è semplice: la gamma CIVI si concentra su un design sottile e leggero, con una forte attenzione alla componente fotografica.

Ormai queste caratteristiche fanno parte della serie principale: Xiaomi 17, ad esempio, continua ad offrire un formato da 6,3″ e fotocamere Leica. Per quanto riguarda dimensioni e peso, con Galaxy S25 Edge e iPhone Air conviene presentare uno smartphone inedito con un corpo ultrasottile, anziché puntare su una serie già conosciuta, limitata alla Cina e che fatica a dare i risultati sperati.