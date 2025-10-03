Xiaomi: scarica l’ultima versione di tutte le app HyperOS e MIUI | Download (Ottobre 2025)

xiaomi app miui aggiornamenti download

Come ogni interfaccia proprietaria che si rispetti, anche HyperOS (e la MIUI) di Xiaomi trae forza dalle app di sistema che arricchiscono gli smartphone. In confronto all’esperienza stock di Android, Xiaomi è uno dei produttori che più personalizzare l’esperienza software che offre alla propria community.

Che si parli di fotocamera e galleria, di browser, di meteo o dello stesso launcher, con cadenza pressoché quotidiana queste app si aggiornano.

In questa pagina potete recuperare tutti gli ultimi aggiornamenti delle app HyperOS e MIUI di Xiaomi. Di seguito avete una tabella con tutte le app rilevanti (escludendo quelle più tecniche), l’ultima versione disponibile e il relativo link al download. In questo modo sarete certi di avere l’ultima versione delle app del vostro smartphone Xiaomi.

Ultimo aggiornamento: 3 ottobre

Hai uno smartphone Xiaomi? Scarica la versione più recente di tutte le app

Normalmente, Xiaomi invia una notifica OTA ai vari smartphone indicando la presenza di un nuovo update per le app di sistema.

Tuttavia spesso vengono pubblicate in rete nuove versioni non ancora pubbliche, spesso anche con discreto anticipo. Questo grazie al programma Beta: chi utilizza le ultimissime ROM è in grado di estrarre i file APK delle app qualora fossero state aggiornate.

Trattandosi di file APK a volte in fase Beta e tratti dalle ROM cinesi, non è detto al 100% che funzionino su qualsiasi smartphone Xiaomi, Redmi o POCO. Vista la mole di contenuti non ci è possibile provarli su tutti gli smartphone in circolazione.

Quindi, qualora l’aggiornamento non funzionasse, dovrete necessariamente attendere che vi arrivi organicamente tramite update OTA da parte di Xiaomi.

Lista appVersioneScarica
Accessibilità7.4.2Scarica
7.3.0.00.0.AI (China)Scarica
Accessibility Menu16Scarica
AI Portraits2.0.0.6Scarica
1.0.0.3 (Global)Scarica
AIToolbox1.0.6Scarica
Always-On Display/Lock screen editorRELEASE-2245.1.0.0-08131055Scarica
DEV-2302.5.0.1-08151142Scarica
2247.0.1.0-09031031 (Pad)Scarica
2128.4.2.1-05272026 (MIX Flip)Scarica
AppFinder1.0.1-0Scarica
App Vault13.55.2 (MIUI 13 e successive)Scarica
12.61.0 (MIUI 11/12/12.5)Scarica
25.30.34-09121118 (China)Scarica
Application Extension Service1.4.6Scarica
Basic Daydreams14Scarica
Battery and Performance4.2.00Scarica
Battery Warning (MediaTek)16Scarica
Bluetooth14Scarica
Bokeh2.0.31.7.0Scarica
2.0.9.0.0 (Global)Scarica
Bookmark Provider16Scarica
Browser20.3.50915Scarica
Bullet Screen Notification3.0.0.250219Scarica
Bussola (Compass)16.2.3.1Scarica
CAJViewer PC3.0.2Scarica
Calcolatrice16.0.2Scarica
Calendario17.0.1 (Global)Scarica
17.0.6.2 (China)Scarica
Calendar Storage15.0.1.0Scarica
Call Recorder14Scarica
Camera Extensions Proxy16Scarica
CameraMind1.0.0Scarica
CarrierDefaultApp14Scarica
Carrier Configure6.0.1Scarica
Carrier Services15.1.9Scarica
CIT1.2.8Scarica
Cleaner820.1.250814.releaseScarica
Cloud1.12.0.5.51Scarica
CloudSim1.2.4Scarica
Content Center7.9.03.0550Scarica
Credetial Manager1.0.7Scarica
DigitalKey13.0.38Scarica
FactoryKit Test22.0.0Scarica
Feedback17.0.2.0Scarica
FIDO UAF1.0 ASM220231228Scarica
File ManagerV1-240312Scarica
8.0.1.7 (China)Scarica
Floating Windows14Scarica
Fotocamera (Camera)6.3.000420.0 (funziona su alcuni modelli)Scarica
5.3.001330.0 (funziona su alcuni modelli)Scarica
Fused Location Provider16.2025.1.20Scarica
Galleria4.3.0.21Scarica
4.1.0.9 (AI)Scarica
4.2.3.1 (Global)Scarica
Galleria Editor2.0.9.0.6Scarica
2.0.3.1.2 (Global)Scarica
Gamebox1.0.0.500Scarica
Game Turbo2.0.1Scarica
GetApps4.103.1Scarica
39.8.1.0Scarica
GoLauncher3.3.4Scarica
Health3.0.374Scarica
HTML Viewer16Scarica
HyperPhone15.0.2Scarica
Impostazioni (Settings)15.03.0908.10 (Phone)Scarica
15.00.0722.00 (Pad)Scarica
15.00.0407.01 (Fold)Scarica
Indus Services600-10.2.0.0-IASScarica
Input Settings1.0.2309270920Scarica
Launcher (System Launcher)5.39.40.11642-09111059Scarica
6.01.02.1076-09042127 – HyperOS 3Scarica
Live Wallpaper Picker14Scarica
Log Generator1.3.4Scarica
LPA3.1.3Scarica
MailV13_20250527_t1Scarica
Media Viewer2103250903Scarica
2102250802 (Global)Scarica
Messaggi16.0.2.70 (solo MIUI China)Scarica
15.0.0.52 (Global)Scarica
Meteo (Weather)17.0.1.1Scarica
16.0.6.2-HD (Global)Scarica
Mi AI7.8.5.0419Scarica
Mi AI Call Assistant6.0.2Scarica
Mi AI Engine – Xiaomi HyperAI Engine3.0.1-2025091215Scarica
3.0.2-beta-releaseScarica
Mi AI Translate5.6.0.80Scarica
2.1.1Scarica
Mi AI Subtitles5.8.0.60Scarica
Mi Canvas1.9.6Scarica
Mi Coin2.9.5Scarica
1.12.14 (Global)Scarica
Mi Community5.5.1Scarica
Mi Connect5.0.310.10Scarica
Mi Credit1.1.0.821Scarica
Mi Ditto0.6.6 (GL)Scarica
7.5.4 (CN)Scarica
Mi Drive1.12.0.7.70Scarica
Mi Find Device20.0.1Scarica
Mi Fitness (Xiaomi Wear)3.40.1Scarica
Mi Home7.7.702Scarica
Mi Home (Beta)7.3.504Scarica
Mi Home Plus0.8.3Scarica
Mi Live5.16.062Scarica
Mi Macro2.2.8.SScarica
Mi Monitor1.1.40Scarica
Mi Mover4.5.3.4Scarica
Mi Quick Apps Service Framework1.30.7.2Scarica
Mi Roaming8.1.4Scarica
Mi Secure Keyboard3.5.3Scarica
Mi Smart Cards25.07.29.1.fScarica
Mi Store3.25.6Scarica
Mi Store System Components3.0.1.20250225Scarica
Mi Trust Service1.2.250226Scarica
Mi Video2022070100Scarica
Mi Wallpaper5.1.5-ALPHA-09051046Scarica
6.1.0-flip-ALPHA-09021242Scarica
Mi Wallpaper Carousel3.25.0 (per MIUI)Scarica
25100117 (per HyperOS)Scarica
Mi Wi-Fi5.9.0Scarica
Mint Browser3.9.3Scarica
Mint Launcher1.1.4.10Scarica
MiraVision14Scarica
MIUI Biometric1.36.1-A140026Scarica
MIUI Launcher Go2.9.2Scarica
Modem Test Tools13Scarica
Musica6.4.19iScarica
MusicFX1.4Scarica
Network Location Provider16.2025.4.16Scarica
NFC Service16Scarica
Note2.0.2.4Scarica
Notifiche1.1.8.52Scarica
Orologio (Clock)17.20.0Scarica
Orologio (2)1.2.1goScarica
Performance Mode14Scarica
Phone Services13Scarica
POCO Launcher 2.05.39.40.11642-09111106Scarica
4.39.14.7602-12102058 (solo HyperOS 1)Scarica
PreSale3.3.11Scarica
Print Spooler16Scarica
Provision14Scarica
Quick Ball16.0.0.8.1Scarica
Radio FM2.13.01.090218iScarica
Radio FM Service23.0.7Scarica
Rear DisplayRELEASE-1.0.2509092026Scarica
Registratore audio (Recorder)7.5.1Scarica
Registratore schermo (Screen Recorder)3.13.0.18.1Scarica
Scanner15.9.41Scarica
Screenshot1.5.3.39-09060056Scarica
Security Core Component2.5.2-20250815.0Scarica
1.1.2-15-231110 (MIUI Pad)Scarica
Sensor Test Tool3.54Scarica
Sicurezza (Xiaomi Security)11.1.0-250911.1.1Scarica
10.9.5-250703.1.1.pad (MIUI Pad)Scarica
SIM Toolkit16Scarica
ShareMe3.46.03Scarica
Smart Cards Web Extension24.10.10.1Scarica
Super Wallpapers – EarthALPHA-2.6.571-03311018-ogl-64Scarica
Super Wallpapers – GeometryALPHA-2.7.572-07311112-vulkanScarica
Super Wallpapers – MarsALPHA-2.6.572-07311113-ogl-64Scarica
Super Wallpapers – MoonALPHA-2.6.574-08211502-ogl-64Scarica
Super Wallpapers – SaturnALPHA-2.6.572-08021805-ogl-64Scarica
Super Wallpapers – Snow MountainALPHA-2.6.572-07311113-ogl-64Scarica
System Apps Updater25.08.13.852Scarica
System Features Plug-in3.0.9-3-250828Scarica
3.1.2-3-250905 (MIUI Pad)Scarica
SystemHelper3.0.1-20241118Scarica
System Helper Service1.0Scarica
System Quality Monitoring0.9.5Scarica
System SDK1.20.2.5-13Scarica
System Security Components2.5.1-20250718.0Scarica
System Service Plugin9.12.03-250829.0.1Scarica
System UI20250121.0Scarica
System UI Plug-in17.0.2.11.3Scarica
Taplus3.5.0Scarica
Telecomando6.3.5GScarica
Telefono e Rubrica (solo China)13Scarica
Third party app problems5.7 (Global)Scarica
UIReporter2.4.0Scarica
VoiceAIRef1.0.0Scarica
Voice Unlock (com.mediatek.voiceunlock)16Scarica
Wallpaper & Style14Scarica
XiaoAi Edge Engine0.2Scarica
XiaoAi Recommendation0.1.6Scarica
Xiaomi AccountR-24.11.05.08Scarica
Xiaomi Analytics6.19.0Scarica
1.7.0Scarica
Xiaomi Aon5.0.84Scarica
Xiaomi Auto Connected1.0.4-2024041919Scarica
Xiaomi Backup7.0.0.3-OS3Scarica
Xiaomi Bullet Screen Notification3.0.0.240821Scarica
Xiaomi CameraTools25.07.03.16.0Scarica
Xiaomi CarWith3.6.2-20250804Scarica
Xiaomi Car Connected Service2.0.11-2024081221Scarica
Xiaomi Clipboard and Frequent Phrases4.6.5Scarica
Xiaomi Cloud1.12.0.5.26Scarica
Xiaomi Cloud Backup1.12.1.6.42.0Scarica
Xiaomi Cloud Sync1.12.0.1.20Scarica
Xiaomi Community5.6.0Scarica
Xiaomi Device Interconnectivity Services (MIUI+)17.00.08Scarica
17.0.0.3.2504251712Scarica
16.00.35 (Global)Scarica
Xiaomi Earphones15-3.2-3-20250906 (250906)Scarica
Xiaomi Family Guard3.12.05.28Scarica
3.12.03.12 (pieghevoli)Scarica
Xiaomi Frequent phrases3.6.5Scarica
Xiaomi Games13.12.0.300Scarica
Xiaomi Game Service1.5.1.1.5.1Scarica
Xiaomi Giochi (Game Center)3.8.5Scarica
Xiaomi GPU Driver Updater1.2.1Scarica
Xiaomi Heart Rate1.0.23.0Scarica
Xiaomi HomeLayout3.1.0.56Scarica
Xiaomi Input Settings1.0.2309051646Scarica
Xiaomi Interconnectivity Services (Cast)17.0.0.1.2504251645Scarica
Xiaomi Joyose2.4.62Scarica
Xiaomi Mall5.26.0.20240683.b.1Scarica
Xiaomi My Services1.3.0Scarica
Xiaomi Package Installer5.3.6.1.0-20250814Scarica
3.5.4Scarica
Xiaomi PC Frame3.0.1Scarica
Xiaomi PC Mode12.1.208.5Scarica
Xiaomi Permissions1.9.0Scarica
Xiaomi Recording Assistant16.3.1Scarica
Xiaomi Remote Control4.3.4Scarica
Xiaomi Scribe1.0.2403211603Scarica
Xiaomi Search11.4.0.07031Scarica
Xiaomi Service Framework7.4.52 (China)Scarica
6.2.0 (Global)Scarica
Xiaomi Services & Feedback15.0.0.7Scarica
Xiaomi Services Framework6.1.7-GScarica
Xiaomi Share3.8.0Scarica
3.8.1 (Global)Scarica
Xiaomi SIM Activation Service25.05.14-RScarica
Xiaomi Smart Service2024.12.12.14Scarica
Xiaomi Speaker2.4.55Scarica
Xiaomi Themes Store22.0Scarica
Xiaomi Temi (Themes)7.3.2.0Scarica
4.5.0.2 (AI)Scarica
2.9.4.4-global (Global)Scarica
2.7.8.10-pad-globalScarica
Xiaomi TV+3.7.4Scarica
Xiaomi Updater9.1.3Scarica
Xiaomi Wallet6.94.1.5424.2611Scarica
Wake with Voice7.0.0.16 (Qualcomm)Scarica
7.0.0.16 (MediaTek)Scarica
8.0.0.6 (Xiaomi)Scarica
Wallpaper Backup16Scarica
Wallpaper Cropper16Scarica
Wallpaper & Style13Scarica
Wireless Display Extension2.0.2.7Scarica
WPS Office PC3.4.1Scarica

