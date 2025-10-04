HyperOS 3.1 ha bisogno di migliorare il Centro di Controllo

Con la prossima HyperOS 3.1 il software di Xiaomi potrebbe compiere un grande passo avanti in termini di personalizzazione: è evidente che gli utenti desiderano un controllo sempre maggiore sull’estetica e sulla funzionalità degli strumenti che utilizzano più di frequente e il pannellodelle Impostazioni Rapide, punto di accesso cruciale e a portata di swipe per funzioni essenziali come Wi-Fi, rete mobile e Bluetooth, è uno di questi.

Sebbene HyperOS offra un profondo livello di personalizzazione al momento manca la possibilità di avere icone delle Impostazioni Rapide (nel Centro di Controllo) completamente modificabili, dalla dimensione al posizionamento; un cambiamento apparentemente semplice ma richiesto da tempo dagli stessi utenti.

HyperOS 3.1 tra flessibilità e accessibilità: cosa aspettarsi dalla prossima versione dell’UI di Xiaomi

Come anticipato anche poco sopra il livello di flessibilità nell’interfaccia Xiaomi è limitato. Ad esempio, mentre alcuni toggle posti in fondo al pannello possono essere riorganizzati, le icone principali, come Dati Mobili e Wi-Fi, sono spesso fisse sia per dimensione che per posizione. Inoltre, l’opzione di ridimensionare qualsiasi di questi toggle—che sia per renderli più grandi e facili da toccare o più piccoli per visualizzare più opzioni—è semplicemente non disponibile.

L’aggiornamento ad HyperOS 3.1 rappresenta l’occasione perfetta per Xiaomi per introdurre questo “nuovo” strumento di personalizzazione. Si tratta infatti di una funzionalità va oltre la mera estetica; riguarda soprattutto l’accessibilità e l’efficienza. Poter toccare e trascinare qualsiasi icona—dalla torcia al registratore dello schermo—e regolarne liberamente la dimensione, trasformandola da un quadrato compatto a un pulsante più grande e visibile.

Questo miglioramento porterebbe benefici pratici al di là della mera estetica: gli utenti con disabilità visive, ad esempio, trarrebbero grande vantaggio da toggle più grandi.

Tra le novità di HyperOS 3.1 siaspettano funzionalità come il ridimensionamento libero delle icone, che permetterebbe agli utenti di scegliere tra dimensioni piccole (1×1), medie (2×1 o 1×2), o grandi (2×2) per qualsiasi toggle disponibile; libertà totale di posizionamento, consentendo lo spostamento di tutti gli interruttori in qualsiasi punto della griglia. Infine, è fondamentale che i layout personalizzati siano persistenti e che si sincronizzino senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi Xiaomi HyperConnect, compresi il Xiaomi Pad e le apparecchiature domestiche intelligenti compatibili.

Queste sono le principali personalizzazioni richieste per la prossima versione di HyperOS: speriamo solo che gli sviluppatori della casa di Lei Jun ascoltino i feedback degli utenti dato che non si tratta di aggiunte complesse ma nel loro piccolo possono contribuire a migliorare di molto il software Xiaomi.