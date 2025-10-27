Xiaomi conferma: HyperOS 3.1 avrà una funzione di iOS, ed è una buona notizia

Una delle novità software più chiacchierate di Xiaomi dovrebbe vedere la luce in uno dei futuri major update, presumibilmente con HyperOS 3.1. La conferma dell’esistenza di questa funzione arriva direttamente da uno dei responsabili, che offre anche una possibile finestra d’uscita in versione di prova.

Stiamo parlando delle App Recenti con il look in stile iOS: un cambio di design avvistato già da tempo e che potrebbe diventare realtà in un futuro non troppo lontano.

HyperOS 3.1 introdurrà un “nuovo” look per le App Recenti, in stile iOS

Crediti: Xiaomitime

La risposta alla domanda degli utenti più curiosi arriva da Zhang Guoquan, Mobile Software Director di Xiaomi. Il responsabile è intervenuto in alcuni commenti sul social cinese Weibo, per rispondere ad un Mi Fan. I programmatori della compagnia di Lei Jun sono al lavoro sulla nuova interfaccia della App Recenti con schede impilate e scorrimento orizzontale, proprio nello stile di iOS.

I test interni sarebbero previsti per il mese di dicembre, quindi per l’uscita vera e propria bisognerà pazientare almeno fino al prossimo anno. Probabilmente la funzione arriverà con HyperOS 3.1: sembra un’aggiunta papabile per la prossima versione dell’interfaccia proprietaria di Xiaomi.

La storia delle App Recenti in stile iOS: da funzione nascosta a novità attesa

Crediti: Xiaomi

Questa non è la prima volta che si parla di un look rinnovato per le App Recenti, con un occhio allo stile di Cupertino. La funzione è apparsa a giugno 2024 in un sondaggio ufficiale e poi a febbraio 2025 come feature nascosta all’interno di HyperOS.

L’ennesimo avvistamento è arrivato a luglio 2025, sempre nel codice sorgente della UI del brand; inoltre c’è stato anche un ennesimo sondaggio. Sembra che ridisegnare le App Recenti sia una questione di stato, ma in realtà la situazione potrebbe essere più semplice del previsto.

È probabile che i developer di Xiaomi abbiano incontrato delle difficoltà lato software o magari il feedback degli utenti non è stato dei migliori, causando un ritardo nell’uscita per rifinire il lavoro (design, fluidità e così via).