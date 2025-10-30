Xiaomi dà il via a una rivoluzione, i Redmi K90 supportano nativamente i giochi di Steam

Il confine tra giochi PC e mobile è appena diventato significativamente più labile. Xiaomi ha sferrato un colpo deciso nel mercato, presentando una novità che potrebbe cambiare completamente il panorama del gaming: i nuovi smartphone Redmi K90 e Redmi K90 Pro Max sono i primi dispositivi al mondo in grado di eseguire giochi della piattaforma Steam in modo nativo.

Niente cloud, i giochi Steam girano in locale su Android

Crediti: Sun Cun / Weibo

Fino ad ora, uno dei modi migliori per accedere alla propria libreria Steam da uno smartphone era attraverso lo streaming cloud, un metodo efficace ma dipendente dalla qualità della connessione Internet e soggetto a latenza.

Xiaomi ha voluto eliminare questa barriera, permettendo ai giochi di girare direttamente sull’hardware dello smartphone, senza connessione a server remoti né perdita di qualità dovuta alla compressione video.

Il segreto di questa impresa tecnologica risiede in una nuova funzione denominata PC Game Engine, basata sulla tecnologia proprietaria WinPlay di Xiaomi.

L’annuncio è stato dato da Sun Cun, Product Manager di Redmi, attraverso il suo account ufficiale su Weibo. La dirigente ha spiegato che questa capacità rivoluzionaria sfrutta la potenza di Xiaomi HyperCore, il nucleo del nuovo sistema operativo HyperOS. In sostanza, WinPlay virtualizza un ambiente Windows all’interno del dispositivo, creando un layer compatibile per l’esecuzione di software pensato per PC.

Questo approccio è simile, concettualmente, a quello che Valve utilizza per la sua console portatile Steam Deck. PC Game Engine non si affida al cloud, quindi, ma direttamente alle capacità della GPU Qualcomm Adreno integrata nei Redmi K90. Utilizzando una sofisticata traduzione grafica, il sistema adatta l’output del PC all’ambiente mobile.

“Basandoci sulle capacità della GPU Qualcomm Adreno e utilizzando la traduzione grafica del PC, abbiamo effettuato adattamenti dettagliati per questi tre giochi nel campo dei telefoni cellulari“, ha dichiarato Sun Cun, sottolineando l’obiettivo di offrire un’esperienza “identica a quella del computer“.

Quali sono i vantaggi di WinPlay?

L’esecuzione nativa porta con sé vantaggi che lo streaming non può offrire. In primo luogo, i possessori di Redmi K90 possono giocare ai titoli supportati anche in assenza di connessione di rete, ad esempio su aerei o treni ad alta velocità.

In secondo luogo, l’integrazione con Steam è totale. Il sistema supporta la sincronizzazione dei salvataggi tramite Steam Cloud, la gestione degli achievement (obiettivi) e la connessione con un solo clic alla lista amici di Steam.

Xiaomi ha inoltre garantito la piena compatibilità con le periferiche. Oltre ai pulsanti virtuali su schermo, personalizzabili e dotati di feedback aptico (vibrazione), i dispositivi supportano controller esterni – come il nuovo RED Gaming Controller di Xiaomi – nonché mouse e tastiera.

Per il lancio di questa funzione, Xiaomi ha confermato la piena compatibilità nativa con tre titoli estremamente popolari su Steam:

Hollow Knight

Hollow Knight: Silksong

Stardew Valley

Si tratta di due acclamati Metroidvania e di un simulatore che ha definito un genere. Sebbene non siano i titoli graficamente più esigenti del panorama PC, la loro esecuzione nativa su uno smartphone apre scenari futuri di enorme portata.

Al momento, i Redmi K90, K90 Pro Max e la tecnologia PC Game Engine sono un’esclusiva del mercato cinese. Tuttavia, l’impatto globale di questo annuncio è innegabile. Xiaomi non si è limitata a entrare nel mercato del gaming, ha alzato l’asticella per l’intera industria, presentando il primo vero passo verso un futuro in cui lo smartphone potrebbe diventare la console portatile definitiva.