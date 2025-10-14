Xiaomi conquista il mercato degli indossabili nel 2025

Un recente rapporto della società di ricerca Omdia ha dipinto un quadro roseo per il mercato globale dei dispositivi indossabili e, in modo particolare, per Xiaomi. Durante il secondo trimestre del 2025, il settore degli indossabili ha assistito a un forte slancio, registrando una crescita su base annua del 13% nel volume delle spedizioni. Questo ha portato il numero totale di pezzi spediti a un massimo storico di 50,2 milioni.

La posizione dominante di Xiaomi e la crescita del settore dei wearable nel corso dell’anno

Crediti: Omdia, Canalys

Questo andamento del mercato ha riposizionato Xiaomi al primo posto della classifica mondiale, consolidando la sua reputazione di leader nel settore della tecnologia indossabile. Il successo della casa di Lei Jun è legato all’apprezzamento per l’innovazione riscontrata in dispositivi chiave, come la serie Xiaomi Band. La classifica globale delle spedizioni nel Q2 2025 vede Xiaomi in netto vantaggio, seguita da altri importanti attori del settore:

Xiaomi

Huawei

Apple

Samsung

Noise (un marchio indiano)

La capacità di Xiaomi di mantenere la prima posizione di fronte a una concorrenza così agguerrita è dovuta al suo modello, che mira a combinare funzionalità avanzate con l’accessibilità economica. L’attuale esplosione delle spedizioni è causata principalmente dal consumo massiccio di indossabili entry-level che hanno visto un miglioramento delle funzionalità di monitoraggio della salute e dell’attività, sempre più sofisticate nonostante la fascia base.

Le previsioni di Omdia suggeriscono che il mercato è destinato a rimanere sano e dinamico con una crescita dell’8% per l’intero anno 2025 mentre si prevede una crescita ancora migliore, pari al 9%, nel 2026.

In termini di impatto economico, Cynthia Chen, Research Manager presso Omdia, ha sottolineato il valore crescente del settore. Il mercato dei braccialetti indossabili è pronto a raggiungere i 36,6 miliardi di dollari nel 2024 e supererà probabilmente per la prima volta la soglia dei 40 miliardi di dollari nel 2025.