Questo misterioso Xiaomi ha una singola fotocamera, ma è stato accantonato

Con l’arrivo dei top di gamma di ultima generazione abbiamo visto tantissime novità hardware e software per migliorare la resa fotografica. La fase dei millemila sensori è ormai terminata e i produttori stanno pensando a soluzioni con l’essenziale: un ultra-grandangolare, un teleobiettivo per gli scatti a distanza ed un sensore principale ad alte performance, il tutto con ISP proprietari o tecnologie di imaging basate su AI per potenziare le foto.

Tre sembra il numero perfetto – selfie camera a parte – ma in base a quanto emerso nel 2024 Xiaomi era al lavoro su uno smartphone con una singola fotocamera, con uno stile che era un chiaro rimando al passato della casa di Lei Jun.

Xiaomi Amazon/Nebula è un prototipo che non ha mai visto la luce: il single camera del brand cinese

Crediti: Weibo

Si chiamano Amazon e Nebula, i due prototipi che hanno fatto capolino online, entrambi realizzati da Xiaomi. Non ci sono dettagli sulle specifiche ma l’estetica è chiara: il primo è dotato di un retro piatto e presenta dimensioni contenute; il modello Nebula è più grande, con una cover posteriore con bordi curvi molto pronunciati.

Entrambi i telefoni sono dotati di una singola fotocamera posteriore: un design che arriva dal passato di Xiaomi e che ormai risulta fuori moda. Nel panorama attuale Android, un solo sensore è sinonimo di economico e quindi è probabile che si tratti di un budget phone.

Crediti: Weibo

Apple utilizza un linguaggio differente per le sue fotocamere: iPhone 16e è il modello base della precedente generazione, il dispositivo budget della famiglia. iPhone Air, fresco di lancio, appartiene ad una serie a parte ed è il primo telefoni di Cupertino con un design ultrasottile (ma il prezzo è quasi il doppio del 16e).

I due smartphone della casa statunitense montano una singola fotocamera, a riprova del fatto che nel mondo Apple avere un solo sensore non è mal visto, e appartengono a due fasce di prezzo differenti.

Crediti: Weibo

Tornando ai prototipi di Xiaomi, questi risalgono al 2024 quindi sono relativamente recenti. Nonostante le unità di prova i telefoni non hanno mai visto la luce e sono stati accantonati. Non sappiamo il motivo preciso e in fondo sappiamo bene che gli smartphone che vediamo sono solo una parte dei dispositivi a cui lavorano i produttori.

Comunque è probabile che il progetto sia stato cancellato proprio per lo stile anacronistico per il mondo Android. Un telefono con singola fotocamera non risulterebbe appetibile e anche il design curvo del modello Nebula risulta lontano dai trend attuali, con bordi piatti ovunque.