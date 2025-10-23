Xiaomi 19 potrebbe non vedere mai la luce, e sarà tutta colpa di Apple

Gli ultimi rumor su Apple potrebbero coinvolgere indirettamente anche Xiaomi e il futuro della sua serie di punta. Il brand cinese potrebbe seguire la rivale e passare direttamente a Xiaomi 20, saltando una generazione. È ancora presto per esserne certi, ma guardando i precedenti non sembra poi così irreale!

La compagnia cinese potrebbe passare direttamente a Xiaomi 20 per seguire Apple

Crediti: Xiaomi

Il primo salto generazionale di Xiaomi è avvenuto nel 2018, con il lancio di Xiaomi Mi 8: si è trattato del primo smartphone del brand con sblocco del volto 3D, una feature molto simile al Face ID di Cupertino e anche il design dello smartphone era parecchio vicino a quello di iPhone X.

In quell’occasione Apple ha saltato una generazione passando da iPhone 8 al tanto chiacchierato modello X, per festeggiare il decimo anniversario del primo smartphone di Cupertino. In modo simile Xiaomi ha cancellato Mi 7 e ha annunciato Mi 8, per celebrare l’ottavo anniversario dell’azienda.

Ritorniamo nel 2025 e ancora una volta c’è un riallineamento della serie principale della compagnia cinese. Il brand ha saltato il numero 16 passando direttamente a Xiaomi 17; inoltre quest’anno abbiamo assistito al debutto della versione 17 Pro Max, che nel nome scimmiotta proprio il modello di punta di Cupertino.

Il motivo di questo nuovo salto generazionale è stato confermato dalla stessa Xiaomi, ossia la volontà di allinearsi numericamente ad iPhone 17 in modo da posizionarsi come un concorrente di pari livello rispetto all’ultimo flagship di Apple.

Puro marketing dato che far scontrare un possibile Xiaomi 16 con iPhone 17 avrebbe significato posizionare il top di gamma un gradino sotto il rivale.

Xiaomi 20 potrebbe essere il top di gamma del 2027

Crediti: Apple

Questa panoramica è utile per capire la strategia di Xiaomi nei confronti della concorrente statunitense. Certe mosse che per noi occidentali suonano grottesche, nella cultura cinese hanno tutto un altro significato: fare il verso a Cupertino significa riconoscere il brand come un rivale di altissimo livello.

Inoltre non dimentichiamo che Apple ha un enorme successo in Cina e quindi è normale che Xiaomi cerchi si assottigliare quanto più possibile il divario tra le due realtà, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche come percezione del brand.

Visti i presupposti inizia a circolare una voce: Xiaomi 19 potrebbe non vedere mai la luce. Al suo posto la casa di Lei Jun lancerebbe direttamente Xiaomi 20, un ennesimo salto generazionale per seguire la scia di Apple.

Nelle scorse ore sono arrivate delle indiscrezioni che guardano parecchio avanti: il prossimo anno sarà dedicato ad iPhone 18, ma Cupertino avrebbe in mente di saltare la serie 19. Il 2027 potrebbe vedere l’uscita di iPhone 20 e il motivo riguarderebbe i festeggiamenti per il ventennale dell’iPhone originale, presentato nel 2007.

Quindi nel 2026 dovremmo avere Xiaomi 18, già protagonista delle prime conferme, per poi passare a Xiaomi 20 nel corso del 2027. Questa strategia non è per nulla irreale visti i precedenti: tuttavia per ora si tratta solo di rumor e dovremo pazientare ancora per un bel po’ prima di scoprire come si evolverà la serie di punta del brand cinese.