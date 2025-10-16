Xiaomi si smentisce: il display posteriore tornerà con Xiaomi 18 Pro

Nonostante sia ancora prestissimo per parlare della futura serie di punta di Xiaomi, è la stessa compagnia a stuzzicare gli appassionati. Se avete apprezzato il display posteriore presente a bordo dell’attuale generazione allora potete dormire sonni tranquilli perché questa caratteristica tornerà anche con Xiaomi 18 Pro.

Xiaomi 18 Pro con un display posteriore: la novità del momento continuerà anche con la prossima generazione

Crediti: Xiaomi

Quest’anno la casa cinese ha lasciato tutti a bocca aperta presentando tre top di gamma invece di due: Xiaomi 17 è il modello compatto, potente e dal design classico; le versioni Pro e Pro Max montano uno piccolo schermo posteriore, all’interno del modulo fotografico.

Il display sul retro presenta un pannello touch, può essere personalizzato con sfondi e animazioni e permette di accedere ad alcune funzionalità. Insomma non è solo un vezzo estetico, ma un elemento interattivo.

Inizialmente c’era stata una “conferma” da parte di un dirigente dell’azienda, secondo cui questa caratteristica sarebbe rimasta un’esclusiva della serie 17. Tuttavia, a poche settimane di distanza arriva la smentita: Lu Weibing, a capo del gruppo Xiaomi, ha confermato che il display posteriore tornerà anche con la gamma Xiaomi 18.

Il motivo dietro questo cambio di rotta è facile da intuire: la risposta degli utenti è stata molto positiva, con una spinga fortissima da parte della variante 17 Pro Max. Quindi quello che doveva essere l’esperimento di una volta continuerà grazie al successo riscontrato.

Comunque restano due incognite: il display sul retro è stato confermato ma non sappiamo se resterà di nuovo esclusivo dei modelli Pro e Pro Max e se avremo ancora una volta tre smartphone. Inoltre sappiamo per certo che Xiaomi 17 Pro e Pro Max non usciranno dalla Cina; chissà se sarà lo stesso anche per la prossima generazione oppure se avremo una maggiore apertura da parte della compagnia.