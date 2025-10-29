Xiaomi 17 Ultra con zoom fisico: sarà questa la grande novità del Camera Phone?

Il prossimo Xiaomi 17 Ultra strizzerà l’occhio alle fotocamere tradizionali: il top di gamma potrebbe implementare un teleobiettivo con zoom fisico, una sfida ingegneristica di tutto rispetto per la casa di Lei Jun. Manca ancora parecchio al debutto, ma già ci sono vari indizi su quelle che potrebbero essere le aggiunte significative del Camera Phone.

Xiaomi 17 Ultra con zoom fisico: il prossimo flagship potrebbe lasciare di stucco con il suo teleobiettivo

Xiaomi 15 Ultra – Crediti: Xiaomi

In base alle ultime novità, il nuovo Xiaomi 17 Ultra dovrebbe montare lo stesso display del predecessore. Si tratterebbe quindi di un’unità AMOLED da 6.73″ con micro-curvature su quattro lati e cornici sottili, mentre sul retro ci sarebbe ancora una volta un ampio modulo fotografico circolare.

Proprio quest’ultimo è il vero protagonista dei leak più recenti: secondo l’insider cinese Digital Chat Station il prossimo Camera Phone sarebbe dotato di un sensore multispettrale per la fedeltà cromatica, un flash migliorato ed un teleobiettivo con zoom fisico.

Ricordate Xiaomi 12S Ultra Concept con obiettivi Leica intercambiabili? Xiaomi 17 Ultra mirerebbe ad offrire capacità simili, con un teleobiettivo fisico, ma senza l’ingombro di accessori esterni. Il funzionamento sarebbe simile a quello di una macchina fotografica di livello professionale, combinando le capacità di imaging della casa di Lei Jun con un meccanismo dedicato.

Una fotocamera retrattile per migliorare lo zoom?

Il modo più “semplice” per implementare un teleobiettivo con zoom fisico sarebbe quello di utilizzare una fotocamera retrattile, in grado di estendersi oltre il suo modulo all’occorrenza. Si tratta di una tecnologia già testata da Xiaomi e OPPO, implementata a livello commerciale da Tecno Phantom X2 Pro.

Proprio quest’ultimo è in grado di offrire scatti ravvicinati con un buon livello di dettaglio e luminosità, grazie all’apertura focale (f/1.5).

I vantaggi dello zoom ottico tradizionale

Non sappiamo ancora quale strategia ingegneristica utilizzerà Xiaomi, ma i vantaggi di utilizzare uno zoom tradizionale (quindi fisico) sono chiari. Il limite è chiaramente quello spaziale: un sistema di questo tipo dipende dallo spazio disponibile all’interno del dispositivo dato che la quantità di zoom è legata al movimento delle lenti in avanti e indietro.

Tuttavia questa tecnologia offre una qualità d’immagine molto alta e consente sia una migliore gestione della luce che la possibilità di implementare sensori più grandi.

Di certo rappresenta una sfida per Xiaomi, specialmente se non verrà implementato un modulo retrattile. Finora gli smartphone hanno utilizzato teleobiettivi con zoom periscopico, una tecnologia che permette di ottenere ingrandimenti elevati in un corpo sottile; tuttavia i sensori del tele hanno dimensioni minori rispetto a quelli principali.