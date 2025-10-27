Xiaomi 17 Ultra avrà una fotocamera da 200 MP, ma niente display sul retro

Tornano le indiscrezioni sul prossimo Camera Phone del brand cinese e ancora una volta si parla di fotocamere. Inoltre le ultime novità chiariscono un dubbio: nessun cambio di look in vista, quindi Xiaomi 17 Ultra non dovrebbe avere uno schermo posteriore come i due modelli Pro.

Xiaomi 17 Ultra: le ultime novità su fotocamere e design

Crediti: Xiaomi

Nelle ultime ore alcuni insider cinesi hanno ricalcato alcune delle caratteristiche del futuro Xiaomi 17 Ultra. Il top di gamma arriverà nei primi mesi del 2026 e dovrebbe introdurre novità significative dal punto di vista fotografico.

Secondo Digital Chat Station, il dispositivo offrirà un sensore principale da 50 MP rinnovato, caratterizzato da dimensioni maggiori (per catturare più luce e migliorare la qualità delle foto), uno zoom in-sensor più potente e una maggiore fluidità nel passaggio al teleobiettivo, con uno zoom continuo senza perdita di dettagli.

A proposito di quest’ultimo, si tratterà di un teleobiettivo periscopico da 200 MP con supporto a più lunghezze focali senza perdita di qualità e funzione macro (anche se non particolarmente ravvicinato).

In linea con quanto emerso in precedenza, ci sarà un secondo teleobiettivo ed un ultra-grandangolare, entrambi con sensori da 50 MP. Nelle scorse ore sono emersi dettagli importanti sul primo modulo di Sony a 200 MP, ossia il nuovo LYT-910. Nonostante sia spuntato il nome di Xiaomi è più probabile che arriverà a bordo dei prossimi vivo X300 Ultra e OPPO Find X9 Ultra.

Tornando a Xiaomi 17 Ultra, un altro insider ha rivelato che non dovremmo vedere cambiamenti nel design: il dispositivo continuerebbe ad offrire un ampio modulo fotografico circolare, a sottolineare la sua natura di Camera Phone. I recenti Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max sono stati lanciati con un particolare display posteriore, ma questa funzionalità non sarà presente a bordo della versione Ultra.