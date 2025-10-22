Xiaomi 17 Pro sopravvive ai test di resistenza: il display è da primo della classe

Dopo l’esperienza surreale di Pixel 10 Pro Fold esplosivo, ritorniamo ai test di resistenza del canale JerryRigEverything, stavolta con un ospite d’eccezione. Zack Nelson ha provato Xiaomi 17 Pro facendo anche alcuni confronti con iPhone 17 Pro: due giganti agli antipodi, ma entrambi caratterizzati da una robustezza di alto livello.

Xiaomi 17 Pro alle prese con i test di resistenza di JerryRigEverything: come si è comportato il nuovo top di gamma?

Crediti: JerryRigEverything (YouTube)

Il top di gamma di Xiaomi entra nella rosa dei flagship col display più resistente ai graffi. Il nuovo Xiaomi Shield Glass di terza generazione ha retto al pari del Gorilla Armor di Samsung Galaxy S25 Ultra e Ceramic Shield 2 di iPhone 17, con graffi a partire dal livello 7 della scala di Mohs. Solitamente i solchi appaiono al livello 6, quindi la soluzione proprietaria del brand cinese si è comportata egregiamente.

Le prove di resistenza continuano con il burn test: il display di Xiaomi 17 Pro ha retto ad una trentina di secondo a contatto con la fiamma di un accendino, senza riportare danni permanenti.

Il bend test conclude le torture: il test di piegatura è uno dei più temuti ma anche in questo caso i due telefoni non hanno subito danni. Il modello di punta di Xiaomi ha una resistenza di tutto rispetto, con una struttura solida e in grado di reggere anche sollecitazioni enormi (di certo bel lontane da quello che può essere un utilizzo quotidiano).

Il video continua con il teardown: Xiaomi 17 Pro è stato smontato per osservare i segreti al suo interno. Rimuovere il pannello posteriore – in plastica – è risultato leggermente problematico per la presenza del display posteriore. Tuttavia, fatta eccezione per questo aspetto, il top di gamma risulta facile da smontare (compresa la rimozione della batteria).

Xiaomi 17 arriverà in versione Global nel corso dei prossimi mesi, forse in occasione del MWC 2026; tuttavia sembra che i due modelli Pro e Pro Max resteranno un’esclusiva cinese.