Xiaomi 17T e 17T Pro potrebbero arrivare molto prima del previsto

Il debutto degli ultimi flagship di mezzo di Xiaomi è avvenuto da pochissimo, eppure sono già apparse tracce dei successori. Xiaomi 17T e 17T Pro potrebbero essere molto vicini al debutto: la strategia della compagnia cinese sembrerebbe puntare su una brusca accelerata. Ma non si rischia di avere troppo modelli della stessa categoria?

I prossimi flagship di mezzo già a febbraio? Xiaomi 17T e 17T Pro giocheranno d’anticipo, secondo queste certificazioni

Crediti: xiaomitime

Le certificazioni spesso nascondono indizi importanti per i futuri smartphone della compagnia di Lie Jun. Nel caso di Xiaomi 17T e 17T Pro entrambi sarebbero già stati avvistati con le sigle 2602DPT53G e 2602EPTC0G, in entrambi i casi con riferimento al mercato Global (la lettera G finale).

Solitamente il produttore cinese utilizza le prime quattro cifre delle sue sigle come indicatore della finestra di lancio. Quindi 2602 sarebbe febbraio 2026: questo il presunto periodo d’uscita dei prossimi Xiaomi 17T. Gli attuali Xiaomi 15T e 15T Pro sono stati annunciati a fine settembre quindi si tratterebbe di soli 5 mesi di differenza, forse un po’ troppo pochi.

In merito alle specifiche per ora non ci sono dettagli ma chiaramente è impossibile non puntare sui Dimensity 8500 e Dimensity 9500. Inoltre il lancio nei primi mesi dell’anno fa sorgere alcune domande: il palcoscenico della serie Xiaomi 17T sarà il MWC 2026? E quando sarà annunciato Xiaomi 17? Il modello di punta arriverà in versione Global entro fine anno oppure sarà insieme alle versioni 17T?