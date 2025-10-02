Vendite record per la serie Xiaomi 17: la spinta grazie al nuovo Pro Max

La nuova serie Xiaomi 17 – fresca di lancio in Cina – ha conquistato rapidamente il mercato, raggiungendo un significativo traguardo di vendite in pochissimi giorni dal lancio. L’aggiornamento è arrivato direttamente da Lu Weibing, presidente di Xiaomi Group, che ha confermato che la serie ha superato un milione di unità vendute.

Questo successo fulmineo è stato raggiunto più rapidamente rispetto a qualsiasi generazione precedente di dispositivi Xiaomi. Il dirigente ha infatti espresso fiducia nel fatto che i volumi complessivi supereranno quelli della gamma Xiaomi 15, lanciata lo scorso anno.

Xiaomi 17 Series, vendite record con 1 milione di unità: il ruolo chiave di Xiaomi 17 Pro Max

Crediti: Xiaomi

Il successo di vendita è stato fortemente trainato dai modelli di fascia alta. Nello specifico, il modello Xiaomi 17 Pro Max ha rappresentato oltre la metà delle vendite totali di un milione di unità, seguito dalla versione Pro.

Questo picco di interesse per i modelli più costosi evidenzia un posizionamento più forte per la linea top di Xiaomi. Sia il modello Pro che il Pro Max sono riusciti a superare la soglia dei 6.000 CNY (circa 717€ al cambio), con un successo elevato: si tratta di un miglioramento storico nella struttura del prodotto del brand, secondo Lu Weibing, ormai perfettamente posizionato nel segmento premium.

L’entusiasmo degli utenti è giustificato dalle specifiche avanzate offerte dalla serie Xiaomi 17 (come lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e le batterie ad alta capienza) ma il design ha giocato un ruolo importante.

I due modelli Pro, infatti, sono dotato di un display posteriore che circonda la fotocamera: una scelta stilistica e di funzionalità che alla fine ha portato i risultati sperati.

La risposta di Xiaomi: aumento della produzione e nuove configurazioni

Nonostante l’enorme richiesta abbia portato a carenze di scorte e un’alta domanda per determinate configurazioni, Xiaomi si è impegnata ad aumentare la produzione per consentire ai clienti di ricevere i loro dispositivi più rapidamente.

L’azienda ha anche risposto a una critica iniziale riguardante la versione standard dello Xiaomi 17: l’assenza, al momento del lancio, di un’opzione da 1 TB. L’azienda ha confermato l’inizio della produzione di massa di questa configurazione, che sarà ufficialmente in vendita a partire dal 5 ottobre, al prezzo di 5.299 CNY (circa 633€ al cambio).