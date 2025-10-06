Il nostro Xiaomi 17 avrà il solito compromesso: meno batteria, ma ricarica super

Ne abbiamo parlato di recente ed ecco fare capolino una (brutta) notizia: Xiaomi 17 Global avrà il classico compromesso degli smartphone internazionali, con una batteria meno potente rispetto alla versione cinese. Ecco cosa possiamo aspettarci dal top di gamma, che dovrebbe arrivare alle nostre latitudini in solitudine.

Xiaomi 17 Global avrà una batteria minore rispetto alla versione cinese: come cambieranno le cose

Crediti: Xiaomi

Lanciato a fine settembre come primo smartphone con Snapdragon 8 Elite Gen 5 (insieme ai fratelli maggiori), Xiaomi 17 introduce varie novità rispetto alla scorsa generazione. Tra queste abbiamo una batteria maggiorata, senza impattare su dimensioni e ricarica.

Lo schermo resta un’unità da 6,3″, con spessore e peso abbastanza contenuti nonostante la presenza di una super batteria da 7.000 mAh (con tecnologia al silicio-carbonio). Lato ricarica, il dispositivo supporta i 100W tramite cavo e i 50W wireless.

Come da tradizione Xiaomi 17 Global arriverà con una batteria depotenziata: secondo quanto emerso dal codice di HyperOS, il modello siglato P3 (ossia l’ultimo flagship del brand) arriverà con una soluzione da 6.330 mAh. Non ci saranno cambiamenti per la ricarica, sempre da 100W; inoltre l’attuale Xiaomi 15 supporta la ricarica wireless da 50W e sarà lo stesso anche col nuovo modello.

Nel nostro approfondimento abbiamo spiegato perché gli smartphone Global arrivano con meno batteria. La tendenza generale dei produttori cinesi punta verso unità sempre più grandi, quindi speriamo in un miglioramento della situazione anche per noi occidentali.

Xiaomi 17 Pro e Pro Max Global si faranno?

Le vere novità di questa generazione sono Xiaomi 17 Pro e Pro Max, entrambi dotati di uno schermo posteriore con varie funzionalità. Purtroppo la maledizione dei modelli Pro dovrebbe continuare e anche questi resterebbero delle esclusive cinesi.

Solitamente la compagnia di Lei Jun porta nei mercati internazionali solo il modello standard (accompagnato dall’Ultra) e non dovrebbero esserci eccezioni con l’ultima serie.

Quando arriva Xiaomi 17 Global?

Il lancio Global di Xiaomi 17 è ancora un’incognita: il debutto in Cina è avvenuto in anticipo rispetto al solito quindi resta da vedere quale sarà il destino dei modelli occidentali.

L’ipotesi più plausibile è che l’azienda decida di seguire le tempistiche consuete: l’appuntamento con Xiaomi 17 dovrebbe essere fissato per marzo, in occasione del MWC 2026, magari con il fratello maggiore 17 Ultra. Di recente sono apparsi anche i modelli 17T e 17T Pro che potrebbero arrivare in netto anticipo rispetto al solito.