Xiaomi 17 Air sfiderà iPhone Air: sarà sottile e con una super fotocamera da 200 MP

Samsung Galaxy S25 Edge ha inaugurato una nuova categoria di smartphone, quella dei dispositivi ultrasottili. Cupertino è arrivata solo pochi mesi dopo e come di consueto, siamo già pronti all’invasione delle varie declinazioni in salsa cinese. Un insider anticipa il futuro della casa di Lei Jun con Xiaomi 17 Air: ecco i primi dettagli di questa presunta aggiunta alla serie.

Si inizia a parlare di Xiaomi 17 Air: cosa aspettarsi dal primo ultrasottile del brand cinese

iPhone Air – Crediti: Apple

Come il nome lascia intendere, pare che Xiaomi 17 Air farà parte della serie principale Xiaomi 17: non è scontato dato che lo stesso iPhone Air è stato annunciato come modello a parte, insieme alla gamma iPhone 17. Quindi se Apple ha optato per un approccio cauto, l’azienda cinese potrebbe credere parecchio nel suo ultrasottile.

Le prime indiscrezioni arrivano da un leaker asiatico: il dispositivo avrà un corpo sottile e leggero, sarà dotato di connettività eSIM e farà affidamento su uno schermo da 6,6″ di diagonale ed una fotocamera da 200 MP. Il lancio sarebbe previsto nel 2026, ma non ci sono ancora né una data né un periodo preciso.

Non viene fatta menzione dell’autonomia, eppure secondo voci precedenti sembra che avremo una batteria di grandi dimensioni (verosimilmente al silicio-carbonio).

Gli smartphone ultrasottili sono un flop?

Nel corso dei giorni scorsi hanno tenuto banco due report: le vendite di iPhone Air e quelle di Samsung Galaxy S25 Edge non sarebbero state soddisfacenti, tanto da spingere ad un cambio di rotta. Apple avrebbe ridotto la produzione del suo ultrasottile e non è da escludere che non vedremo un secondo capitolo.

Secondo varie voci, Samsung, inizialmente intenzionata a sostituire il futuro Galaxy S26+ con Galaxy S26 Edge, avrebbe fatto dietro front. Il flagship slim potrebbe uscire più tardi nel corso del 2026, ma attualmente sembra non aver trovato un suo spazio nel mercato.

Il futuro di questa nuova categoria

Il primo smartphone cinese ad aprire le danze è stato nubia Air mentre a inizio novembre sarà la volta di Motorola Edge 70. Nel frattempo Huawei Mate 70 Air è stato confermato da varie certificazioni e non è difficile immaginare che anche altri brand siano intenzionati a percorrere questa strada.

Molto probabilmente nel corso del 2026 assisteremo ad una sfilza di lanci ma è probabile che sarà un unico fattore a contribuire al successo o meno, ossia il prezzo. Nonostante il formato intrigante sia il modello Samsung che quello di Apple faticano a trovare spazio.

Le vendite non sono state esaustive ed è plausibile pensare che il prezzo abbia giocato un ruolo fondamentale. A questo punto saranno fondamentali sia i dispositivi ultrasottili di fascia media o medio-alta, sia i flagship cinesi proposti ad un prezzo ghiotto (magari con specifiche interessanti).

Resta da vedere come reagiranno gli utenti anche se al momento c’è una certa freddezza dei confronti di questi telefoni.