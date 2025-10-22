Xiaomi 15T Pro stravolge la politica degli aggiornamenti Android, ma ancora non ci siamo

La casa di Lei Jun svela la politica degli aggiornamenti di Xiaomi 15T e 15T Pro e c’è una sorpresa. Il modello di punta sarà il primo smartphone del brand a ricevere il supporto esteso sia in termini di major update che di sicurezza: un passo avanti importante, ma ancora non ci siamo (rispetto a rivali del calibro di Samsung, Google e anche Honor).

Xiaomi 15T e 15T Pro: la nuova politica degli aggiornamenti fa un passo avanti importante

15T Pro – Crediti: Xiaomi

Nel corso degli ultimi mesi, la compagnia cinese ha progressivamente migliorato la sua politica degli aggiornamenti: i tempi in cui Xiaomi era in ritardo rispetto a nomi del calibro di Samsung e Google sembrano ormai un ricordo.

Con la serie Xiaomi 14T, l’azienda ha annunciato una politica basata su 4 major update di Android e 5 anni di patch di sicurezza, un primo passo importate. Ma il primo cambiamento è avvenuto con Redmi Note 14 e Redmi 15 5G, due telefoni di fascia media passati agli onori della cronaca per l’annuncio di ben 4 aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza.

Crediti: Xiaomi

Tuttavia i nuovi Xiaomi 15T e 15T Pro rappresentano una svolta di tutto rispetto per la compagnia di Lei Jun, che lascia presagire grandi cambiamenti futuri. Entrambi i telefoni saranno supportati fino a settembre 2031, quindi per un totale di 6 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Tuttavia il fratello maggiore 15T Pro riceverà 5 major update Android, arrivando fino ad Android 20. Si tratta del primo smartphone di Xiaomi che si spinge oltre i 4 major update mentre la versione base 15T arriverà fino ad Android 19.

Inoltre l’azienda ha specificato che i due dispositivi riceveranno aggiornamenti con una frequenza di almeno 90 giorni.

Un cambio di rotta, ma ancora non all’altezza

Per Xiaomi e il panorama Android in generale è sicuramente una piccola rivoluzione: speriamo che nel corso dei prossimi anni la politica degli aggiornamenti del brand diventi sempre più estesa e – sopratutto – esplicita e chiara.

Tuttavia è bene ricordare che siamo ancora lontani dagli standard di alto livello di Samsung e Google. Per i top di gamma i due marchi offrono fino a 7 anni di aggiornamenti Android e di sicurezza, e addirittura si guarda in direzione degli 8 anni di supporto.

Una menzione d’onore spetta ad Honor, che a marzo di quest’anno ha annunciato la nuova politica per la serie di punta Magic: i top di gamma e i pieghevoli beneficeranno di 7 anni di aggiornamenti (Android e sicurezza), al pari dei rivali nominati poco sopra.