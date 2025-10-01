Xiaomi 15T e 15T Pro in bundle con Redmi Pad 2 Pro e Smart Pen: risparmi oltre 400€!

Per festeggiare il debutto della nuova serie Xiaomi 15T, lo store ufficiale del brand ha lanciato una promozione imperdibile. Scegli il tuo nuovo flagship e acquistalo in bundle con il tablet Redmi Pad 2 Pro e Redmi Smart Pen: puoi risparmiare oltre 400€ con l’offerta lampo dedicata e riscattando anche un coupon!

Bundle Xiaomi 15T o 15T Pro con Redmi Pad 2 Pro e Smart Pen: occasione folle per il pacchetto completo

Crediti: Xiaomi

Il funzionamento della promozione è semplicissimo: sia Xiaomi 15T che Xiaomi 15T Pro sono acquistabili in bundle con Redmi Pad 2 Pro e Redmi Smart Pen. Il pacchetto è in offerta lampo con un risparmio di 359,8€, valido per tutti i tagli di memoria degli smartphone. Tuttavia nel carrello è possibile inserire il codice “COUPONPERTE15” e in questo modo è possibile ottenere uno sconto oltre i 400€!

I bundle più interessanti sono i seguenti ma la promozione è valida per tutte le configurazioni dei dispositivi:

Non dimenticate di inserire il coupon “COUPONPERTE15” prima di procedere con il checkout e il pagamento dell’ordine. Ricordiamo che si tratta di un’iniziativa dello store ufficiale Xiaomi: è presente la spedizione gratuita per gli ordini superiori ai 35€, direttamente dai magazzini italiani (quindi con consegna rapida).

La nostra recensione di Xiaomi 15T Pro

Per saperne di più su Xiaomi 15T Pro puoi dare un’occhiata alla nostra recensione. C’è anche l’approfondimento dedicato ad entrambi, con tutti i dettagli su design, specifiche e uscita.

