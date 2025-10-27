Xiaomi 15T e 15T Pro, inizia il rilascio di HyperOS 3

Il momento di HyperOS 3 stabile per i mercati Global è finalmente arrivato. Come anticipato già in precedenza, si parte dagli ultimi Xiaomi 15T e 15T Pro: i flagship di mezzo hanno debuttato con Android 15 ma nel corso dei prossimi giorni riceveranno il primo major update con la nuova versione dell’interfaccia proprietaria del brand.

HyperOS 3 stabile: è cominciato il roll out Global, si parte da Xiaomi 15T e 15T Pro

Crediti: Xiaomi, Canva

L’annuncio arriva direttamente dai canali social di Xiaomi: il roll out di HyperOS 3 stabile è iniziato e avverrà in modo progressivo nel corso dei prossimi giorni. Non sappiamo esattamente quando farà capolino in Italia ma una cosa è certa: ormai ci siamo.

L’aggiornamento riguarda Xiaomi 15T e 15T Pro: i due flagship sono stati lanciati a settembre in vari mercati internazionali, Italia compresa. Chipset MediaTek, fotocamere Leica ed ora anche HyperOS 3 con Android 16.

📢 The stable #XiaomiHyperOS3 is here, and the phased global rollout has begun!

The Xiaomi 15T Series is in the first wave of devices to receive this update. We're working hard to bring it to more users and models soon. For the complete upgrade schedule, please visit Xiaomi… pic.twitter.com/a4POCI4UcK — Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) October 25, 2025

Per scoprire tutte le novità della nuova UI di Xiaomi c’è il nostro approfondimento, mentre a parte è disponibile anche la lista completa dei dispositivi compatibili. Tra ottobre e novembre 2025 verranno aggiornati anche tanti altri smartphone, tablet e indossabili del brand cinese:

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7 Pro

POCO X7

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Watch S4 41 mm

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

Xiaomi Smart Band 10

Il rilascio riguarda i modelli Global, quindi anche quelli rilasciati in Italia. Tuttavia il roll out avviene in modo progressivo quindi non resta che pazientare fino a che l’aggiornamento non farà il suo corso.