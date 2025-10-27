Xiaomi 15T e 15T Pro, inizia il rilascio di HyperOS 3

Il momento di HyperOS 3 stabile per i mercati Global è finalmente arrivato. Come anticipato già in precedenza, si parte dagli ultimi Xiaomi 15T e 15T Pro: i flagship di mezzo hanno debuttato con Android 15 ma nel corso dei prossimi giorni riceveranno il primo major update con la nuova versione dell’interfaccia proprietaria del brand.
HyperOS 3 stabile: è cominciato il roll out Global, si parte da Xiaomi 15T e 15T Pro
L’annuncio arriva direttamente dai canali social di Xiaomi: il roll out di HyperOS 3 stabile è iniziato e avverrà in modo progressivo nel corso dei prossimi giorni. Non sappiamo esattamente quando farà capolino in Italia ma una cosa è certa: ormai ci siamo.
L’aggiornamento riguarda Xiaomi 15T e 15T Pro: i due flagship sono stati lanciati a settembre in vari mercati internazionali, Italia compresa. Chipset MediaTek, fotocamere Leica ed ora anche HyperOS 3 con Android 16.
Per scoprire tutte le novità della nuova UI di Xiaomi c’è il nostro approfondimento, mentre a parte è disponibile anche la lista completa dei dispositivi compatibili. Tra ottobre e novembre 2025 verranno aggiornati anche tanti altri smartphone, tablet e indossabili del brand cinese:
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi MIX Flip
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7 Pro
- POCO X7
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Watch S4 41 mm
- Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
- Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
- Xiaomi Smart Band 10
Il rilascio riguarda i modelli Global, quindi anche quelli rilasciati in Italia. Tuttavia il roll out avviene in modo progressivo quindi non resta che pazientare fino a che l’aggiornamento non farà il suo corso.