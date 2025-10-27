Xiaomi 15T e 15T Pro, inizia il rilascio di HyperOS 3

Di
Gabriele Cascone
-
xiaomi 15t pro
15T Pro - Crediti: Xiaomi

Il momento di HyperOS 3 stabile per i mercati Global è finalmente arrivato. Come anticipato già in precedenza, si parte dagli ultimi Xiaomi 15T e 15T Pro: i flagship di mezzo hanno debuttato con Android 15 ma nel corso dei prossimi giorni riceveranno il primo major update con la nuova versione dell’interfaccia proprietaria del brand.

HyperOS 3 stabile: è cominciato il roll out Global, si parte da Xiaomi 15T e 15T Pro

xiaomi hyperos 3
Crediti: Xiaomi, Canva

L’annuncio arriva direttamente dai canali social di Xiaomi: il roll out di HyperOS 3 stabile è iniziato e avverrà in modo progressivo nel corso dei prossimi giorni. Non sappiamo esattamente quando farà capolino in Italia ma una cosa è certa: ormai ci siamo.

L’aggiornamento riguarda Xiaomi 15T e 15T Pro: i due flagship sono stati lanciati a settembre in vari mercati internazionali, Italia compresa. Chipset MediaTek, fotocamere Leica ed ora anche HyperOS 3 con Android 16.

Per scoprire tutte le novità della nuova UI di Xiaomi c’è il nostro approfondimento, mentre a parte è disponibile anche la lista completa dei dispositivi compatibili. Tra ottobre e novembre 2025 verranno aggiornati anche tanti altri smartphone, tablet e indossabili del brand cinese:

  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi MIX Flip
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14
  • POCO F7 Ultra
  • POCO F7 Pro
  • POCO F7
  • POCO X7 Pro Iron Man Edition
  • POCO X7 Pro
  • POCO X7
  • Xiaomi Pad Mini
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Watch S4 41 mm
  • Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
  • Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
  • Xiaomi Smart Band 10

Il rilascio riguarda i modelli Global, quindi anche quelli rilasciati in Italia. Tuttavia il roll out avviene in modo progressivo quindi non resta che pazientare fino a che l’aggiornamento non farà il suo corso.