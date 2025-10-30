Xiaomi 15 inizia a ricevere HyperOS 3 in Europa: il rilascio è cominciato

Dopo il via per i flagship di mezzo Xiaomi 15T e 15T ora tocca anche al membro principale della famiglia. Alcuni utenti hanno cominciato a ricevere l’aggiornamento ad HyperOS 3 a bordo del loro Xiaomi 15: l’update ha iniziato a fare capolino in Europa ed arriva con una sfilza di novità ed un peso decisamente elevato.

Xiaomi 15 con HyperOS 3 in Europa: al via il rilascio del nuovo aggiornamento

Crediti: Xiaomitime

Il nuovo aggiornamento per Xiaomi 15 porta il software alla versione 3.0.4.0.WOCEUXM: si tratta di HyperOS 3 stabile per il territorio EEA, ossia lo spazio europeo. Il firmware arriva con unpeso di ben 8,2 GB, a sottolineare la sfilza di novità per il top di gamma.

Come visto nell’approfondimento dedicato, la nuova interfaccia di Xiaomi presenta un design in parte rinnovato (con un tocco di Liquid Glass alla Cupertino), la barra HyperIsland che rende utile il foro della selfie camera e numerose migliorie. Visto ii trend attuale al centro dell’esperienza c’è l’intelligenza artificiale, nel caso dei modelli occidentali con il supporto di Google Gemini.

Per scoprire se l’aggiornamento è disponibile basta accedere alle Impostazioni, Info telefono ed aprire la sezione dedicata agli update per fare un controllo manuale. Tuttavia HyperOS 3 stabile per Xiaomi 15 è attualmente in fase di rilascio, quindi ci vorrà un po’ di tempo prima che raggiunta tutti i modelli (e i Paesi) interessati.

Potete dare un’occhiata anche al nostro articolo con i download per HyperOS 3: non appena disponibile inseriremo il link del software per Xiaomi 15.