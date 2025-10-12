WOWCube è l’evoluzione digitale del Cubo di Rubik

Per quasi cinquant’anni, il Cubo di Rubik è stato universalmente riconosciuto come uno dei giocattoli rompicapo più iconici. Oggi, questa icona si evolve in modo sorprendente, trasformandosi in una nuova piattaforma per il mobile gaming: WOWCube. Annunciato all’inizio di quest’anno e frutto di una collaborazione tra Cubios e Spin Master (che ha acquisito il marchio Rubik’s all’inizio del 2021), è molto più di un semplice giocattolo: è un sistema di intrattenimento che promette di espandere le possibilità del classico cubo.

Quando un’icona incontra la tecnologia: WOWCube crea un’esperienza interattiva unica

Crediti: Spin Master, Cubios

WOWCube si presenta come una versione più semplice, un 2×2, che abbandona i tradizionali quadrati colorati in favore di 24 minuscoli display LCD a colori. Sebbene mantenga la capacità di ruotare come il suo predecessore, questa meccanica non serve più solo ad allineare i colori, ma diventa parte integrante del gameplay. Ad esempio, la rotazione può essere utilizzata per guidare un’auto da corsa, allineando i pezzi di pista sparsi sui diversi schermi.

Ciò che rende WOWCube un dispositivo di gaming unico nel suo genere è la sua ricca interattività. Oltre alla rotazione fisica dei suoi 24 schermi, il cubo è dotato di sensori interni che permettono di giocare inclinando l’intero cubo, scuotendolo o toccandolo.

Il dispositivo non si limita a un solo tipo di contenuto, ma offre tantissime possibilità. Attraverso un’app mobile, collegata via Bluetooth, gli utenti possono accedere a uno store di applicazioni dedicato.

Anche se la selezione non è vasta quanto quella di Apple o Google, include versioni personalizzate di titoli popolari come Space Invaders, 2048 e Cut the Rope, adattate al formato unico del cubo.

Inoltre, la piattaforma offre app di produttività, come timer, screensaver (inclusi mini-acquari) e widget capaci di visualizzare informazioni utili come il meteo, gli appuntamenti e persino i prezzi delle azioni.

Crediti: Spin Master, Cubios

E per i puristi del puzzle, sì, WOWCube può funzionare anche come un tradizionale Cubo di Rubik, chiaramente in salsa tech e con la possibilità di resettare il cubo in caso di mancato successo. La durata della batteria è stimata fino a cinque ore e la ricarica avviene tramite un caricatore proprietario dal design unico.

Insomma WOWCube rappresenta un affascinante incrocio tra giocattolo rompicapo classico e gadget tecnologico avanzato. Il dispositivo è attualmente disponibile per il preordine al prezzo di 299$, tramite lo store ufficiale.